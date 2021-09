Rosita Celentano: chi è stato il suo più grande amore, è un personaggio famosissimo

Rosita Celentano si “sbottona” si Instagram e rende noto qual’è stato il suo vero amore, lasciando tutti a bocca aperta. Come la prenderà il marito Angelo Vaira? Vediamo chi ha rubato il cuore della Celentano.

Rosita Celentano nasce il 17 febbraio del 1965 a Milano. Conosciuta per essere un’attrice italiana, una conduttrice televisiva e radiofonica.

Figlia del celebre cantante Adriano Celentano e Claudia Mori, debutta nel 1975 nel film Yuppi du come attrice, film in cui i genitori sono entrambi protagonisti.

Nel 1989 conduce il Festival di Sanremo e comincia ad avvicinarsi maggiormente al teatro.

Nel 1996 conduce al fianco di Davide Mengacci “La domenica del Villaggio”, in onda su Rete 4. Negli anni 2000 lavora anche a “Domenica In” per la stagione televisiva e compare in un episodio di Beautiful, soap opera statunitense.

In tv partecipa anche come opinionista e presentatrice al Reality Show “Reality Circus”.

Successivamente partecipa come giurata in due puntate di “Amici”, talent show condotto da Maria De Filippi.

Nel 2009 pubblica “Grazie a Dio non ho le corna”, suo primo libro in cui racconta di una sua esperienza personale.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Rosita, in passato è stata fidanzata con Jovanotti mentre attualmente è sposata con Angelo Vaira, dog coach, con il quale convive felicemente a Milano.

Potrebbe interessarti>>>Buon compleanno Jovanotti: “La musica è la mia ossessione”

L’uomo più importante della vita di Rosita Celentano

Rosita Celentano racconta prima di tutto il fantastico rapporto che ha con l’uomo della sua vita, anche con la presenza dell’attuale marito Angelo Vaira.

I due hanno un rapporto talmente tanto stretto da pubblicare assieme centinaia di foto mano nella mano, abbracciati o mentre lavorano insieme sul set.

Per questo molti chiedono all’attrice se suo marito fosse geloso, rispondendo ad ogni intervista che non doveva preoccuparsi perché è come se fosse un padre per lei.

L’amore di Rosita è un uomo dalla grande importanza nel mondo dello spettacolo e possiamo dire con certezza che ha cambiato gli stereotipi della musica e del cinema italiano.

Ebbene si, l’uomo misterioso della Celentano è italiano ed opera a tutt’oggi nel cinema, nello spettacolo e nella musica.

Vediamo chi è:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Potrebbe interessarti>>>Ancora paura per Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori

Si, è proprio lui. L’uomo più importante della vita di Rosita Celentano è il fantastico ed unico papà, Adriano Celentano.

Pubblicando un video dove viene raffigurato il padre, Rosita Celentano, trasmette ai suoi followers la stima infinita e l’orgoglio che dimostra per il papà. E scrive: “L’uomo! 🌹…quello più importante della mia vita.”

Dopo 65 anni di attività musicale l’inarrestabile Adriano Celentano, ancora non si da per vinto ed all’età di 83 anni canta ancora davanti ad un microfono ed a una chitarra.