Grande Fratello Vip, svelati i concorrenti della sesta edizione: si parte in 22

La casa del Grande Fratello è pronta a riaprire i battenti con la sesta edizione riguardante i Vip. Svelati i 22 concorrenti in gioco.

La casa del Grande Fratello è pronta a riaprire i battenti, con la sesta edizione riguardante i Vip che prenderà il via lunedì 13 settembre su Canale 5. Alla conduzione dello show confermato Alfonso Signorini, mentre cambiano gli opinionisti in studio. Sulle poltrone rosse nello studio, infatti, non ci saranno più Pupo e Antonella Elia bensì due volti nuovi. Ovvero Adriana Volpe, già concorrente due edizioni fa, e Stefania Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Così come ormai da consuetudine, anche quest’anno il Grande Fratello Vip andrà in onda due volte a settimana. Il lunedì e il venerdì, con le solite fasce quotidiane che mostreranno la vita nella casa. Ma chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione del GF? A svelarli tutti, l’ultima uscita di TV Sorrisi e Canzoni.

I concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip

Saranno in 22 a entrare nella casa più spiata d’Italia ma, così come accaduto anche nelle scorse edizioni, non è detto che non possano arrivare nuovi concorrenti in corso d’opera pronti a sconvolgere le abitudini degli inquilini. Ecco l’elenco completo dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6: