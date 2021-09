Fabrizio Corona attacca Sangiovanni: “Solo un prodotto della tv popolare…si veste di rosa..”

Fabrizio Corona attacca Sangiovanni, cantante dell’ultima edizione di Amici, dopo alcune dichiarazioni dello stesso cantautore.

Fabrizio Corona è uno che, anche a volte esagerando e alzando troppo i toni, non le è mai mandate a dire. Ed è successo ancora, questa volta entrando nel merito di una recente questione fatta da Sangiovanni, vincitore del circuito canto dell’ultima edizione di Amici. Il cantautore, attraverso il proprio profilo Instagram, aveva infatti risposto a quei follower che lo accusavano di aver avuto tutto il suo recente successo soprattutto grazie alla storia d’amore con la ballerina Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione del talent Mediaset.

“Tante persone sono arrivate a dire che dovrei esporre la mia cosa con Giulia, dovrei farla vedere perché è quello che mi ha portato al successo. Uno: non ho fatto successo perché il successo è altro, due: io ho raccontato e cantato di quello che vivo. L’ho fatto io. Come fate a dire che se le mie canzoni spaccano è grazie a lei che è entrata nella mia vita?”. Queste le parole di Sangiovanni in risposta alle accuse di diversi follower.

Fabrizio Corona contro Sangiovanni: l’attacco

E proprio in questa polemica si è inserito a gamba tesa Fabrizio Corona che, anch’esso sui social, ha così attacco Sangiovanni: “Dal momento che sei arrivato in finale ad Amici, adesso racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista”.

“Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa. Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”. Ha così concluso Corona, che però non ha ancora ricevuto risposta.