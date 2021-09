Flavio Briatore: il tumore gli ha cambiato la vita, le sue condizioni oggi

Flavio Briatore rivela come ha scoperto la notizia che gli ha cambiato per sempre la vita e il modo di affrontare le situazioni.

Flavio Briatore nasce il 12 aprile del 1950 a Verzuolo, Cuneo. Viene da una famiglia borghese in cui i genitori sono insegnati di scuola elementare. Dopo aver preso il diploma di geometra, inizia a lavorare come gestore di ristoranti.

Negli anni 70, dopo essersi trasferito a Milano, inizia a frequentare l’ambiente della borsa. E’ proprio a Milano che gli viene affidato da parte di Achille Caproni l’incarico di gestire la CGI.

Qualche anno dopo stringe amicizia con Luciano Benetton e apre diversi franchising.

Successivamente decide di cambiare strada, entra così a far parte di alcune bische clandestine che lo portano ad un periodo di “latitanza” nelle Isole Vergini.

Nel 1990 torna in Italia e si avvicina alla Formula 1. Negli anni 2000 raggiunge il massimo del successo grazie al team Renault.

Tanti sono gli interessi del noto imprenditore che riesce a trasformare la sua villa in Kenya in un resort a cinque stelle, chiamato “Lion in The Sun”. Pubblica inoltre un libro, scritto con il giornalista Carmelo Abbate dal titolo “Sulla ricchezza.”

All’interno del suo libro, Briatore, spiega che il lusso non è un qualcosa da cui stare alla larga ma anzi, una grande opportunità che va colta al volo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, tra le relazioni più importanti ricordiamo Marcy Schlobohm, Heidi Klum, Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci, con cui è stato sposato dal 2008 al 2017.

Dalla storia d’amore con la Gregoraci è nato il figlio Nathan Falco nel 2010.

La tragica notizia arrivata all’improvviso

Flavio Briatore, uomo di grandi affari e dalle mille risorse, ama da sempre condividere la sua vita privata sui social, soprattutto quando si tratta di scatti che lo ritraggono in compagnia del figlio Nathan.

Seguito da oltre 1milione di followers, l’imprenditore non si lascia “intimorire” dal gossip, da sempre al centro della sua vita.

Soprattutto negli ultimi anni, l’imprenditore italiano, è tornato al centro della cronaca rosa per la frequentazione con Benedetta Bosi, studentessa ventenne.

Nonostante la sua vita sia stata piena di successi e soddisfazioni, come ogni essere umano, Briatore ha dovuto affrontare anche momenti difficili.

Tuttavia, la tragica notizia arrivata nel 2006 segna l’inizio di un periodo d’angoscia e paura, per lui e per tutte le persone che lo circondano d’amore e d’affetto.

Durante un’intervista, Briatore, ha voluto raccontare di quella volta in cui la paura lo ha travolto tanto da farlo sentire vulnerabile come non mai.

Una notizia che lascia per un attimo tutti senza fiato. Stiamo parlando del problema di salute che l’imprenditore si trova a dover affrontare.

Era il 2006 quando a seguito di un visita presso il Mayo di Rochester, negli Stati Uniti, gli viene diagnosticato un cancro maligno al rene sinistro.

L’imprenditore decide di farsi ricoverare a Roma presso la clinica Quisisiana. Fortunatamente, grazie al rapido intervento, l’operazione va a buon fine lasciando però una grande cicatrice emotiva.

Ad oggi l’imprenditore sta decisamente meglio, tuttavia continua a fare controlli di routine per evitare complicazioni o sorprese.

Con il sorriso, comunica ai followers che il peggio è passato e invita tutto il suo pubblico ad apprezzare ogni singolo momento che la vita offre.