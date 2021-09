Il noleggio a lungo termine di citycar per girare in città senza pensieri

Quando abbiamo bisogno di effettuare piccoli o grandi spostamenti in città o altrove il mezzo più utilizzato è, senza dubbio, l’auto. Il mezzo a 4 ruote è infatti sinonimo di comodità, tranquillità e libertà e si stima che in Italia circoli un’auto ogni 1,57 abitanti circa.

Attualmente, esiste una formula molto conveniente e molto in voga che permette a chiunque abbia l’esigenza di una nuova auto di poterla avere senza affrontare l’acquisto, spesso troppo oneroso in termini di costi e tempo. Si tratta del noleggio a lungo termine, un’opportunità pratica e dinamica che consente di avere a propria disposizione un’auto per un periodo di tempo che va dai 24 fino ai 60 mesi. Ma quali sono i vantaggi di questo famoso NLT?

Una soluzione per tutti i gusti

Il noleggio a lungo termine permette a privati, professionisti e aziende di poter usufruire del mezzo desiderato (o di una flotta) con tutti i vantaggi che ne derivano. Quando si progetta l’acquisto di un’autovettura è necessario affrontare spese e questioni burocratiche che comportano parecchie difficoltà, invece, la formula vincente del noleggio a lungo termine consente di avere tutto incluso all’interno di un canone fisso mensile.

Il canone comprende infatti tutti i costi, sia quelli assicurativi, che la manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli relativi all’eventuale soccorso stradale. Inoltre, c’è anche la possibilità di sostituire il mezzo nel caso in cui si presenti la necessità.

I vantaggi sono davvero sostanziosi, in quanto il risparmio rispetto all’acquisto è notevole e si evita la svalutazione dell’auto, un grande problema per chi decide di vendere il mezzo dopo un determinato periodo di tempo. Con il NLT, allo scadere del contratto semplicemente si restituisce l’auto e se ne sceglie un’altra.

A beneficiare di ulteriori vantaggi rispetto a questa grossa opportunità del noleggio a lungo termine sono anche i possessori di partita Iva in quanto hanno la possibilità di usufruire di detrazioni dedicate.

Una scelta ampia di vetture

Come già detto, è possibile noleggiare a lungo termine qualsiasi tipologia di auto. Sono ovviamente molto richieste specialmente da chi vive in città le citycar, macchine piccole adatte a viaggiare bene nel traffico, a entrare nei parcheggi meno capienti e a consumare poco. È possibile trovarne molte da valutare sul sito di GOcar, un leader nel settore del NLT.

Dalle macchine piccole a quelle più grandi, dai crossover ai fuoristrada, dai suv, alle cabriolet, alle mercedez, da quelle ibride a quelle elettriche, tutte le autovetture sono a disposizione del cliente che può effettuare una scelta ponderata e priva di ogni vincolo.

I veicoli sono di ultima generazione e sono dotati di tutti i comfort e di eventuali optional selezionati dal cliente, per poter viaggiare in completa sicurezza e sempre a proprio agio.