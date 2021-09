Isola dei Famosi, la naufraga si sfoga: “Non mi sono ripresa, ci vorrà un anno…”

Una delle naufraghe dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi si sfoga sui social e rivela i problemi avuti dopo il ritorno in Italia.

L’Isola dei Famosi è uno dei reality show più complicati dal punto dei vista dei concorrenti. Non si tratta di restar chiusi in una casa o studiare in una scuola di canto e ballo, ma vivere mesi su una terra deserta nutrendosi esclusivamente dei frutti del luogo e dei pesci pescati dagli stessi partecipanti. Questo porta i vip a un notevole sforzo fisico, nonché anche un veloce dimagrimento visibile a occhio nudo dagli spettatori in tv.

E c’è chi, proprio durante il reality, è costretto a lasciare il programma per problemi derivanti dalle difficili condizioni della vita sull’isola; come capitato, ad esempio, a Elisa Isoiardi e Brando Giorgi che hanno dovuto abbandonare l’ultima edizione del programma per gravi problemi di salute. E c’è chi, arrivato fino in fondo, a distanza di mesi dalla fine della trasmissione continua ad avere problematiche sul proprio fisico.

Leggi anche >>> Luca Tommassini e il lato B condiviso sui social – Donne impazzite e commenti a luci rosse

Isola dei Famosi, Miryea Stabile e i problemi di salute

È il caso di Miryea Stabile, una delle concorrenti più amate dagli spettatori e arrivata a un passo dalla finalissima de L’Isola dei Famosi. Sui social, la modella salita agli onori della cronaca grazie a La Pupa e il Secchione, ha spiegato di avere ancora problemi alla pelle derivanti dalle puntare dei mosquitos.

Leggi anche >>> Achille Lauro, la bufala del gangster di periferia e dell’arresto per droga | La smentita attendibile

“Purtroppo i segni sulla pelle non sono ancora guariti del tutto. Non mi sono ripresa. Ho ancora segni di mosquitos qua e là. Ho parlato con il dermatologo e ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire. Sarà lunga a quanto pare, purtroppo non pensavo ci sarebbe voluto tutto questo tempo”. Ha spiegato Miryea che dovrà quindi seguire ancora un periodo di cure per eliminare i segni delle punture dalla sua pelle.