Roby Facchinetti: il tremendo lutto prematuro che ha sconvolto tutta la famiglia

Roby Facchinetti viene colpito da un tremendo lutto inaspettato che ha sconvolto tutta la sua famiglia ma anche quella di molti italiani che sentono di aver perso un pezzo molto importante.

Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti, in arte Roby, nato a Bergamo il 1° Maggio 1944, è un cantante e cantautore italiano, parte integrante del gruppo musicale i Pooh.

Nel 1966 entra nella band, che già era stata fondata con al suo posto l’organista inglese Guilbert Gillot, dando vita a successi intramontabili che sono tutt’oggi esempio di grande arte ed espressività.

Tra i loro successi più importanti troviamo:

Piccola Katy prodotta nel 1968;

prodotta nel 1968; Pensiero prodotta nel 1971;

prodotta nel 1971; Noi due nel mondo e nell’anima prodotta nel 1972;

prodotta nel 1972; Dammi solo un minuto prodotta nel 1977;

prodotta nel 1977; Chi fermerà la musica prodotta nel 1981;

prodotta nel 1981; Uomini soli prodotta nel 1990;

ed il loro ultimo singolo Dove comincia il sole, prodotto nel 2010 quando la band decise di apportare qualche modifica alla struttura del gruppo utilizzando quello che amano chiamare la formazione a tre.

Nel 1970 si sposa con Mirella Costa dalla quale ha 2 figlie, Alessandra e Valentina, per poi separarsi nel 1979 quando va a convivere per alcuni anni con Rosaria Longoni dalla quale nasce il figlio Francesco, oggi cantante e conduttore.

Facchinetti non trova pace, ponendo fine anche alla relazione con la Longoni, per poi unirsi in matrimonio nel 1989 con Giovanna Lorenzi della quale nascono altri 2 figli, Roberto e Giulia.

Potrebbe interessarti>>>Roby Facchinetti, storia e curiosità sul frontman dei Pooh

Il lutto che ha sconvolto la famiglia

Roby Facchinetti membro del gruppo musicale i Pooh, e la sua famiglia sono stati colpiti da un grave lutto che ha portato tristezza nei cuori di tutti.

Il gruppo composto da Roby Facchinetti alla tastiera, Dodi Battaglia alla chitarra, Red Canzian al basso e Stefano D’Orazio alla batteria, negli anni ha affrontato periodi alquanto pesanti, come l’abbandono nel 1973 da parte di Riccardo Fogli che intraprese una carriera da solista per poi prenderne nuovamente parte nella tournè di addio nel 2016 quando il gruppo si stava dividendo.

In 60 anni di carriera e ben 53 album pubblicati, il gruppo italiano ha venduto oltre 100 milioni di dischi, creando un nuovo record da battere.

Il lutto non riguarda solo la famiglia del cantante Roby Facchinetti, bensì tutto il gruppo musicale dei Pooh.

Potrebbe interessarti>>>Dodi Battaglia, storia e curiosità del chitarrista dei Pooh

Si chiamava Paola nata a Borgomanero, mamma della bellissima Sofia, attrice, combatteva il cancro da ormai molti anni, con un marito che l’ama più di ogni altra cosa, credente in Dio, ma soprattutto era la moglie di Dodi Battaglia.

Paola Toeschi, 51 anni, moglie e mamma ci ha lasciato a causa di un tumore al cervello che la torturava ormai da 11 anni, che grazie all’appoggio del marito decise di effettuare un pellegrinaggio verso Medjugorje.

“Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola.

Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna.

Roby, Giovanna e figli.”

Potrebbe interessarti>>>Dodi Battaglia, la malattia della moglie: “La preghiera mi ha aiutato”

Così Roby Facchinetti commenta e saluta inaspettatamente la giovane Paola Toeschi, per la sua scomparsa prematura, augurandogli pace e serenità, in questo viaggio lontano dal cancro.