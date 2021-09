Cecilia Rodriguez “arrapata”. La notte di scintille con Ignazio Moser finisce in un disastro

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser scatenano i followers a seguito di un commento piccante dopo una notte “particolare” a letto. Che cosa è successo?

Cecilia Rodriguez nasce il 18 marzo del 1990 in Argentina, a Buenos Aires. Sorella minore di Belèn e Jeremias Rodriguez.

La sua carriera inizia come modella a soli 18 anni in argentina, successivamente si trasferisce in Italia dove partecipa a diversi reality come il “Grande Fratello Vip” e “l’Isola dei Famosi”.

Attualmente è conosciuta per essere un’ influencer e modella argentina.

La sua notorietà arriva nel 2017 quando partecipa al “Grande Fratello Vip”. Durante il programma, Cecilia finisce sotto i riflettori del gossip per la rottura con Francesco Monte in piena diretta tv e l’avvicinamento con Ignazio Moser.

A seguito della fine del programma, Ignazio e Cecilia decidono di andare a convivere insieme ed entrambi non hanno mai nascosto di desiderare al più presto una famiglia.

Ignazio Moser nasce nel 1992 ed è il figlio di Francesco Moser, campione di ciclismo.

Inizialmente si cimenta nel ciclismo seguendo le orme del padre ma a seguito di una brutta caduta decide di ritirarsi.

Proprio come Cecilia, anche lui raggiunge la notorietà nel 2017 grazie al reality del “Grande Fratello Vip”

Il racconto di una notte di “scintille”

Cecilia Rodriguez ama trascorrere del tempo libero con la propria famiglia, fare shopping e condividere tutto sul suo profilo di Instagram. Inoltre condivide spesso storie in cui si allena per mantenersi in forma.

Attualmente il suo profilo è seguito da oltre 4 milioni di persone che la sostengono e la supportano.

Anche Ignazio Moser condivide la sua quotidianità sui social, spesso posta foto che lo ritraggono mentre si allena o mentre è in compagnia della bellissima Rodriguez.

Tuttavia, c’è da dire che inizialmente davvero in pochi avrebbero scommesso sulla loro relazione nata all’improvviso e invece più volte la coppia ha rivelato di essere riuscita a superare momenti difficili.

Complice nel loro rapporto è anche il modo in cui scherzano e ridono insieme. A testimoniarlo è proprio una storia postata da Ignazio Moser che ha fatto sorridere il pubblico.

Nel video la coppia ride a seguito della struttura del letto che ha ceduto durante la “notte brava” appena trascorsa. Ma che cos’ è successo veramente?

Cecilia ha anche mostrato varie doghe del letto saltate: “Il danno è più grave del previsto”.

A scatenare i fans è stato il commento di Ignazio, il quale rivolgendosi al cane, chiede di chi sia stata la colpa se la sua o se della mamma “arrapata“.

Un commento che fa subito diventare i followers maliziosi ma non tarda ad arrivare la risposta di Cecilia che spiega cosa sia successo realmente.

La modella argentina il giorno seguente ha chiarito la dinamica di quanto accaduto, raccontando che in realtà è stata una nottata tranquilla, la coppia infatti stava solo giocato a farsi il solletico.

“Non so cosa sia successo al letto, si è distrutto, poi lo abbiamo sistemato” ha concluso così l’influencer.