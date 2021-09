Ilaria Galassi: il dolore per la perdita del suo primo amore, un personaggio famoso che non c’è più

Ilaria Galassi in un’intervista svela il nome del suo primo vero amore, che all’inizio non era un volto conosciuto, ma poi è diventato una star. Oggi purtroppo non c’è più e questo ha segnato profondamente l’artista.

Ilaria Galassi nasce il 10 luglio del 1976 ad Avezzano, Abruzzo. Nota per essere una ballerina italiana e showgirl.

La sua carriera inizia da giovanissima a “Domenica In” nel 1990. L’anno successivo partecipa a “Non è la Rai”, “Rock ‘n’ Roll” e “Bulli e pupe”.

Potrebbe interessarti>>>L’assurda vicenda giudiziaria di Enrica Bonaccorti: “..Sono stata più volte in tribunale..”

Proprio durante gli anni in cui partecipa a diversi programmi televisivi si diploma presso una scuola magistrale.

A seguito dell’esperienza in “Non è la Rai“, inizia la sua carriera come modella. Nel 1996 viene scelta come velina per “Striscia la notizia“, poco dopo però si ritrova costretta ad allontanarsi dalla televisione a causa di un incidente.

Nel 1999 partecipa a “Zelig- facciamo cabaret” come ballerina e curandone anche le telepromozioni. Nello stesso anno partecipa nel programma “Aldo, Giovanni e Giacomo Show“.

Negli anni 2000 durante la Vigilia di Natale viene ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un aneurisma cerebrale. Fortunatamente il recupero psicomotorio la porterà ad una guarigione completa.

Tuttavia, a soli 24 anni e a seguito della malattia, si allontana dal mondo dello spettacolo. Durante l’intervista a “Pomeriggio Cinque” con Barbara D’Urso, ha dichiarato di fare la mamma a tempo pieno ma non esclude un possibile ritorno in televisione, d’altronde è sempre stata la sua passione.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale Ilaria ha avuto un figlio dal suo primo matrimonio nel 2004, Rocco, attualmente invece è sposata con Daniele Brunone. Nel 2015 è nato il loro primo figlio Riccardo.

Chi è stato il suo primo amore

Ilaria Galassi ha diverse fanpage su instagram e facebook. Il social che ama di più utilizzare è sicuramente Instagram con cui condivide scatti inediti e ricordi della vita passata.

Attualmente il suo profilo è seguito da quasi 15 mila persone che interagiscono attraverso likes e commenti sotto i suoi post.

Solare e grintosa, negli anni 90 era un idolo per tutti gli adolescenti, tanto da ricevere centinaia di lettere al giorno sia da parte di corteggiatori che da coetanee che si confidavano con lei.

Inoltre, ha rivelato a distanza di anni, di non capire perchè la gente mandasse quelle lettere proprio a lei, si sentiva una ragazza come tutte le altre.

Amatissima dagli italiani, continua ad essere al centro della cronaca rosa. In un’intervista a RTL 102.5 ha rivelato il nome del suo amore di gioventù.

Potrebbe interessarti>>>“Non è la Rai” vent’anni dopo. Parla un’ex, Ilaria Galassi

Ebbene sì, il suo primo amore è stato proprio Pietro Taricone, attore e personaggio televisivo, purtroppo prematuramente scomparso a causa di un incidente mentre effettuava un lancio col paracadute. La Galassi ricorda con tanto affetto il sentimento che provava per lui, nonostante siano passati diversi anni.

Durante l’intervista ha specificato che è successo prima che diventassero famosi tutti e due, avevano circa 12 anni, spesso andavano anche in vacanza insieme ma a causa di impegni lavorativi si sono poi allontanati.

Dopo anni che non si sentivano, nel 2010 è arrivata la tragica notizia della morte di Pietro che ha lasciato un enorme vuoto nel cuore di tutte le persone che gli volevano bene.

La Galassi ha dichiarato di aver accusato parecchio il colpo ma ricorda con affetto i bei momenti che hanno passato insieme.