Tiberio Timperi “scimmiotta” Chiara Ferragni: “Sei un fashion victim”

Tiberio Timperi cerca di imitare lo stile ed il modo vivere le sue vacanze di Chiara Ferragni, riscontrando un risultato alquanto “osceno” che ha portato a commenti anche un pochino scomodi da parte dei followers.

Tiberio Timperi nato a Roma il 19 Ottobre 1964, è un giornalista, nonché un conduttore televisivo italiano.

Inizia la sua carriera come presentatore radiofonico nel 1977, lavorando nel settore fino al 1983 anche per altre radio famose come Radio Centro Suono.

Nel 1986 quando debutta in televisione con la presentazione del Telegiornale della regione Lazio trasmesso su Rai 3, per poi trasferirsi alla Telemontecarlo, dove diventa giornalista dando così una spinta in più alla sua carriera, presentando il telegiornale della notte, mentre nel corso della giornata conduceva trasmissioni di approfondimento medico, scientifico ed automobilistico.

Nel 1991 passa dalla Rai a Mediaset conducendo il TG4 e Studio Aperto, rafforzando la sua immagine di giornalista, decidendo di dedicarsi alla conduzione di programmi di intrattenimento assieme ad Amanda Lear ed Enrica Bonaccorti.

Nel 1998 viene sospeso dall’Ordine dei giornalisti per oltre un anno a causa di una pubblicità in quanto è considerata un’attività commerciale non consona al lavoro di giornalista.

Nel 2009 per la seconda volta viene radiato dall’Ordine dei giornalisti, ma questa volta Timperi aprì un ricorso per la decisione presa vincendo facendosi reintegrare come giornalista.

Dal 2011 conduce Unomattina in Famiglia, un programma di attualità in onda tutt’oggi che ha contribuito alla crescita dell’esperienza del giornalista.

Potrebbe interessarti>>>Tiberio Timperi sconvolto: “Vi racconto il mio dramma di padre”

Tiberio Timperi come Chiara Ferragni

Tiberio Timperi prova a copiare la fashion blogger ed influecer Chiara Ferragni, ma con un risultato a dir poco “osceno”.

Il conduttore dopo un mese dalla presentazione del suo nuovo libro svoltasi a Lecce, ci torna per le vacanze estive alloggiando in un hotel.

Nella stessa regione in vacanza c’è anche la collega di Unomattino, Monica Setta, in cerca di una parola di conforto da parte del partner dopo la loro “piccola” discussione durante le riprese del programma.

I due si attaccano riferendosi al lavoro ed alla carriera dell’altro non usando sempre belle parole per descriverlo, esprimendosi così: “Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio”.

Così Tiberio Timperi si esprime verso Monica Setta, che la prende sul personale.

Ma torniamo all’osceno tentativo di imitare Chiara Ferragni: il conduttore Tiberio Timperi durante il soggiorno in Puglia si veste da fashion blogger.

Asciugamano, foto al tappeto dell’albergo in cui alloggia, e ai piedi un fantastico paio di Crocs, ed il commento “Quando scendi comodo per fare colazione e non ti rendi conto di scimmiottare la chiaraferragni”.

Potrebbe interessarti>>>Monica Setta Vs Simona Ventura: “Non sono raccomandata, sono stata epurata in Rai”

Suscita i commenti della sua vecchia compagnia di lavoro, Ingrid Muccitelli, che lo reputa una vittima della moda odierna, “seguendo” la moda.