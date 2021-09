Pensate che l’iPhone costi troppo? Date un’occhiata al BlackBerry che vale come 4 ville di lusso

In certi casi non è il silenzio ad essere d’oro, ma le parole, soprattutto se passano attraverso oggetti di culto. Vi presentiamo il telefono più costoso del mondo, in vendita ad una cifra inimmaginabile.

C’è sempre la corsa al cellulare più nuovo, con la tecnologia più avanzata, il top di gamma, capace di gestire foto, informazioni, di navigare in rete ed interagire con altri apparecchi, di gestire una casa smart. Questi telefoni non sono preziosi in sé, ma per la tecnologia che hanno, per il brand, ma di certo non per il materiale di cui sono fatti.

Ci sono delle eccezioni però.

Lo smartphone da sceicchi

Il BlackBerry P’9981 è lo smartphone di Research In Motion, realizzato alla fine del 2011, con tastiera QWERTY, schermo touch e trackpad.

Esistono dei BlackBerry Porsche Design P’9981 in oro a 24 carati. Un gioiellino prodotto in solo 25 esemplari per una clientela altamente selezionata. Il prezzo originale era di 19.000 Euro.

Progettato in Germania da Porsche con un design minimal, questo cellulare aveva l’esclusività degli orologi di lusso. Un vero status symbol.

Di recente JamesEdition ha messo all’asta 8 di questi esemplari con il PIN VIP.

Il prezzo degli otto cellulari in blocco è di circa 29.023.121 Euro.

Ma nel caso in cui ve ne serva uno solo ecco le caratteristiche in dettaglio:

VIP PIN 2AA33333 Limited Edition VIP PIN 2AA44444 Limited Edition VIP PIN 2AA55555 Limited Edition VIP PIN 2AA66666 Limited Edition VIP PIN 2AA77777 Limited Edition VIP PIN 2AA88888 Limited Edition VIP PIN 2AA99999 Limited Edition VIP PIN 2AA22122 Limited Edition

Il sito d’aste ricorda agli aspiranti acquirenti che “Il prezzo da collezione corrisponde al valore storico, simbolico, prestigioso, unico, esclusivo dell’oggetto e, soprattutto, alla rarità e ai pin VIP associati ai telefoni”. Aggiunge anche che “Questa collezione molto rara non è più disponibile per altri, ma solo per te”.

Fra un paio di mesi bisognerà cominciare a pensare ai regali di Natale. Ci facciamo un pensierino?