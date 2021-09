Fabrizio Corona coinvolto in un nuovo processo, ma stavolta… ” Quando si tratta di lui.. diventa truffa..”

Fabrizio Corona per l’ennesima volta viene accusato di un reato, ma questa volta è diverso, poiché l’accusa non ha robuste fondamenta, scatenando così i commenti dell’avvocato Chiesa.

Fabrizio Maria Corona nato a Catania il 29 Marzo 1974, è uno dei personaggi televisivi più criticati e parlati della TV italiana.

Ex socio nonché amministratore dell’azienda fotografica Corona’s di Milano che a causa dei numerosi atti giudiziari è stato costretto ad abbandonare per poi nel 2015 essere condannato ad oltre 13 anni di reclusione.

Dal 2019 gli sono stati concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute, per poco tempo però, infatti nel Marzo 2021 il giudice ha deciso, a seguito di quest’ultima causa di presunta truffa, il ritorno in carcere.

Soprannominato il “Re dei paparazzi”, nonostante non abbia mai scattato un foto, nel 2001 inizia una relazione con la modella Italo-croata Nina Moric, dalla quale nasce un figlio, Carlos Maria. I due si separano nel 2007, ma solo nel 2014 divorziarono ufficialmente.

Nel 2009 inizia una relazione con la modella argentina Belen Rodriguez, che rimane in cinta per poi interrompere la gravidanza per il troppo stress. Questa storia si chiuderà nel 2012.

Dal 2015 al 2018 è stato fidanzato con Silvia Provvedi, una delle cantanti del duo Le Donatella.

L’ accusa a Fabrizio Corona

Fabrizio Corona durante la sua vita e la sua carriera ha dovuto prendere parte a molti procedimenti giudiziari.

Il procedimento più importante e sicuramente più duraturo è l’inchiesta di Vallettopoli, dove il 13 marzo 2007 viene condannato per associazione a delinquere finalizzata all’estorsione.

Recluso per un totale di 77 giorni, gli vennero concessi gli arresti domiciliari, fino al 2008 quando venne rimandato a giudizio.

Viene poi condannato in 3 differenti tribunali per 3 diverse accuse tra cui le presunte estorsioni a personaggi famosi come Lapo Elkann, AlbertoGilardino ed Adriano.

Arriva quindi un’altra accusa di estorsione ma questa volta ai danni del calciatore Francesco Totti, con il presunto flirt tra Flavia Vento ed il Pupone.

Nel 2008 viene accusato di spendita di banconote false, quando viene sorpreso a pagare con soldi contraffatti all’autogrill mentre era in viaggio per poi provare a liberarsene durante la percorrenza sull’autostrada, venendo condannato per 1 anno e 6 mesi di reclusione.

Dopo 6 querele da parte di alcuni personaggi famosi, arriva l’ennesima accusa di truffa da stavolta da parte degli avvocati Nicolas Pistollato e Massimiliano Bianchi, che sporgono denuncia per un loro assistito che avrebbe versato ben 15mila euro per una partnership commerciale, dopo il quale non si è mai svolto nessun tipo di lavoro.

Questa volta però Fabrizio Corona sarebbe destinato ad essere assolto in quanto ha fornito agli inquirenti delle foto dello scambio di mail e messaggi che spiegano la faccenda vedendo Corona dalla parte della ragione.

“Quando si tratta di una questione che ha connotati civilistici, cioè di interpretazione e corretta esecuzione di un contratto, se si tratta di Corona diventa una truffa”, così commenta l’avvocato Ivano Bianchi.

Proseguendo “Perché lui è Corona, immaginatelo da soli il motivo, non è difficile arrivarci. Ma siccome ci siamo stancati sia io che Fabrizio, in tutti questi casi partiranno le denunce per calunnia e non solo”.

Attaccano e denunciano i soggetti che hanno voluto sporgere denuncia dando il via all’ennesimo processo che vede Fabrizio Corona coinvolto.