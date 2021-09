Il Prof. Pregliasco offende gli italiani ed Elisabetta Gardini sbotta: “.. basta subire insulti..”

Elisabetta Gardini durante un’intervista al Professore Fabrizio Pregliasco, discute sui social il commento poco considerevole verso gli italiani, alimentando il malcontento di tutti i suoi followers.

Elisabetta Gardini nata a Padova il 3 Giugno 1956, è una politica, nonché conduttrice ed attrice italiana.

La sua carriera ha inizio al fianco di attori come Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzi in teatro.

Raggiunge l’apice della sua carriera con il riconoscimento nella piccola televisione italiana solo nel 1983, partecipando al programma TV “Commedia in diretta”.

L’anno successivo sul canale Rai 2 conduce “Cartoni Magici”, un programma per ragazzi che dopo un anno la fece spiccare come rivelazione dell’anno tramite “Domenica In”, rimanendo per ben 20 anni in cima alla classifica delle figure più importanti della TV.

Dopo la sua lunga esperienza in TV ed a teatro con il maestro Giorgio Albertazzi, nel 2004 lascia completamente la TV ed il teatro per intraprendere la sua carriera politica a servizio del partito Forza Italia.

Nel 2005 viene eletta come consigliere comunale nella regione Veneto, mentre l’anno successivo riesce ad entrare alla camera dei deputati.

I commenti del Prof. Fabrizio Pregliasco

Durante l’intervista nel programma TV “Agorà” in onda su Rai 3, Elisabetta Gardini registra e pubblica sul suo profilo Instagram un video nel quale il Professore Fabrizio Ernesto Pregliasco, insulta pesantemente a livello umano tutti gli italiani.

La pandemia del virus Covid-19, incombe ormai da quasi 2 anni nel nostro paese, creando malcontento tra i cittadini, viste le continue chiusure e limitazioni, che ad oggi vanno sempre più a diminuire grazie al vaccino contro questo virus.

La campagna vaccinale è ormai ben avviata vista la percentuale di italiani vaccinati, ma c’è ancora mancanza di fiducia da parte di alcune persone che si rifiutano di vaccinarsi, per altri motivi di salute o per negligenza.

Nell’intervista si discuteva di un piano B da avviare in caso la vaccinazione degli italiani mancanti all’appello non si risolvesse in tempi rapidi.

Come l’esecuzione dei tamponi per monitorare la positività dell’individuo: il Prof. Pregliasco tocca proprio questo tasto dolente, scatenando i commenti e le conseguenze che porterà questo intervento.

“Gli italiani non si lavano i denti per 2 giorni, come possiamo garantire l’esecuzione dei tamponi di controllo?”, questo è il commento che ha creato una polemica trasformatasi in una campagna di insulti.

“Clamorosa gaffe del prof. Pregliasco. È questa la considerazione che ha di noi mentre quotidianamente ci impartisce lectio magistralis. Per quanto dovremo ancora subire insulti…? Ascoltate…”, così commenta e reagisce Elisabetta Gardini, accusando il Prof. Pregliasco di insultare la collettività italiana.