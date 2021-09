Riconoscete questo bambino vispo? Famoso in tutto il mondo, ha sposato un’italiana “ricca”

E’ uno dei volti più famosi della musica con una grande passione per l’Italia e per la sua amata sposa con un cognome importante in italia. L’avete riconosciuto?

Nato il 9 Settembre 1987 a Spijkenisse in Olanda, è uno dei produttori discografici e remixer olandesi più importanti della storia, originario della Repubblica del Suriname.

Nel 2007 fonda l’etichetta discografica Wall Recordings, donandogli così autorità ed una figura ben chiara, entrando a far parte della classifica Top 10 dei DJ più famosi al mondo secondo solo a David Guetta.

Inizia a studiare pianoforte all’ età di 5 anni per poi a 11 anni iniziare ad utilizzare un programma per comporre musica elettronica, dando vita così alle sue prime creazioni in ambito musicale.

Nel 2006 pubblica il suo primo brano, F*ck Detroit, che lo fa notare da alcuni DJ olandesi che decidono di sostenerlo, aiutandolo a registrare In Your Face, il brano che gli ha permesso di arrivare al terzo posto della Dance Chart olandese.

Ma il culmine della sua espansione professionale la raggiunge nel 2010 quando incontra la cantante olandese Eva Simons con la quale realizza il brano Take Over Control, riscuotendo il più grande successo nella musica olandese e mondiale grazie all’avvento di iTunes.

Da quel momento inizia a collaborare con i maggiori artisti musicali fino ad arrivare a David Guetta e nel 2017 pubblicano la loro prima creazione Dirty Sexy Money, dando inizio ad una serie di collaborazione con il DJ francese e Sia.

Il 26 Settembre 2020 si sposa nella Villa del Balbiano sul Lago di Como, con la cantante italiana Elettra Lamborghini, il suo nome è Nick Van De Wall, in arte Afrojack.

Potrebbe interessarti>>>Elettra Lamborghini: dalle stelle alle stalle | Come è caduta così in basso

Il marito di Elettra Lamborghini

Non è un “delinquente”, è solo un bravo ragazzo innamorato dell’Italia e della sua amata cantante nonché moglie; stiamo parlando di Afrojack ed Elettra Lamborghini.

I due si sono conosciuti durante un incontro di lavoro evidentemente andato un pò oltre, iniziando così una relazione che li ha portati fino al matrimonio che oggi li unisce.

Anche se il loro primo appuntamento non è stato proprio dei migliori visto il disastro che avrebbe combinato il DJ olandese.

Al loro primo appuntamento Afrojack passa a prendere Elettra Lamborghini, non su una Lamborghini, e nel tragitto dalla sua residenza al ristorante dove avevano prenotato un tavolo, il musicista che guidava l’auto investe per sbaglio un piccolo riccio, sconvolgendo la Lamborghini visto il grande amore che prova per gli animali.

Così dichiara la giovane ereditiera italiana, ma che subito dopo inizia pian piano ad innamorarsi visti i continui e pazienti corteggiamenti da parte del DJ.

Il 9 Settembre 2021, Afrojack compie 34 anni, con una differenza d’età di 7 anni con Elettra Lamborghini, dalla quale riceve una bellissima dedica pubblicata assieme ad una foto sul profilo Instagram personale della star italiana.

Potrebbe interessarti>>>Elettra Lamborghini, incidente alla bocca: “Non riesco a parlare”

“Happy birthday to my favorite person in the world @afrojack 🥰🥳❤️🎂 I Love you forever❤️🦆🔐” questo il commento della cantante italiana che augura al neo-marito una felice compleanno assieme alla sua amata.