Salt Bae, il macellaio più famoso del mondo: i guai con la giustizia e la causa milionaria

Salt Bae è diventato un’icona negli ultimi anni, sembra sia il “macellaio” più ricco del mondo, ma non esente da guai giudiziari che lo affliggono.

Nusret Gökçe, soprannominato Salt Bae, nato il 9 Agosto 1983 a Erzurum in Turchia, è l’uomo della carne più iconico del web.

Diventa imprenditore di se stesso, proviene da una povera famiglia, e deve abbandonare la scuola in prima media per andare a lavorare come apprendista macellaio.

Dopo aver conquistato notorietà e fondi, costruisce ed apre una scuola nella sua città natale, come per “colmare” un vuoto che questa mancanza gli aveva provocato, una forma di “riscatto”.

Deve la sua popolarità ad alcuni video in cui taglia e serve un bellissimo e buonissimo piatto di carne spolverandoci soprauna manciata di sale, con il suo iconico gesto. Ovvero facendo scivolare il “condimento” sull’avambraccio ed il gomito con un gesto di polso degno di un pongista.

Trasformato ormai in un meme vivente, ottiene ben 10 milioni di visualizzazioni solo sul suo video pubblicato in Instagram, più le visite nei suoi numerosi ristoranti, di personaggi famosi che gli portano sempre più pubblicità e notorietà.

Potrebbe interessarti>>>Isola dei Famosi, la naufraga si sfoga: “Non mi sono ripresa, ci vorrà un anno…”

I 5 milioni di dollari per Copyright

Salt Bae, il cuoco più teatrale che esista, decide di espandere la sua immagine anche per le strade e non solo sui social.

Con più di 10 milioni di visualizzazioni per ogni suo video che pubblica può permettersi di commissionare vari progetti come scuole, cartelloni pubblicitari e molto altro.

Il ristorante Nurs-Et che ormai ha 18 sedi, vanta un menù degno di nota, dal piatto più semplice alla bistecca con foglia d’oro dal prezzo esorbitante, dove non può mancare la caratteristica spolverata di sale.

Salt Bae decide quindi di commissionare un grande murales che lo ritrae nella sua posa più famosa, dipinto sui muri di Miami per pubblicizzare il suo ristorante della città. Il ritratto viene commissionato all’artista di Brooklyn, William Hicks.

Dopo la creazione del suddetto, Salt Bae decide di copiarlo nei suoi ristoranti delle sedi di Istambul, Mykonos e Dubai, e stamparlo su tutti i menù dei locali.

Potrebbe interessarti>>>Pensate che l’iPhone costi troppo? Date un’occhiata al BlackBerry che vale come 4 ville di lusso

Così facendo ha attirato l’attenzione dell’artista che lo denuncia per violazione del Copyright per una causa di oltre 5 milioni di dollari, nonostante i numerosi progetti futuri che gli sarebbero stati commissionati successivamente.