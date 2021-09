Rubano oggetti sulla tomba di una giovane promessa del calcio. Il commento di Totti è lapidario

Daniel Guerini era un giovane stella del calcio italiano, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Alcuni sciacalli hanno rubato dei ricordi dalla sua tomba.

Daniel Guerini nato a Roma il 21 Marzo 2002, era un giocatore della Primavera della S.S. Lazio, che a causa di un grave incidente stradale è venuto a mancare la notte del 24 Marzo 2021.

Nella sua breve ma intensa carriera, il giovane Daniel Guerini, ha giocato con alcune delle squadre più importanti d’Italia, come la Spal, la Fiorentina ed il Torino, per poi essere riacquistato dalla Lazio.

Tra le molte squadre troviamo anche la Nazionale italiana dove ha giocato le partite del torneo Under 15 e Under 16.

Il tragico incidente che ha fermato la sua corsa per sempre, sarebbe avvenuto intorno alle ore 20 del 24 Marzo 2021, quando l’auto su cui si trovava la giovane promessa biancoceleste, si schiantò contro un’altra vettura.

I ragazzi nella prima auto dove c’era Guerini furono portati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I°, mentre per il calciatore non c’è stata via di scampo perse la vita nell’impatto.

Il furto al cimitero e la reazione dei “capitani”

La famiglia di Daniel Guerini non trova pace dopo la sua scomparsa, un’azione vile ha scatenato i commenti dei volti più importanti del calcio.

In seguito all’incidente tutti gli amici di Daniel Guerini si recarono sul posto per onorarlo lasciando fiori, foto e dediche sul luogo dell’accaduto.

Quello che per gli amici e per i familiari rappresentava quel luogo era sacro, facendogli visita più e più volte per sentirlo vicino ancora una volta.

Negli ultimi giorni sono girate delle voci, che hanno scosso pesantemente la famiglia Guerini ed i calciatori.

Francesco Totti e Ciro Immobile, i due capitani di Roma e Lazio, mettono da parte le rivalità per unirsi contro l’ingiustizia che si abbattuta sulla tomba di Daniel Guerini.

Arriva la notizia che è stata “profanata” la tomba del giovane calciatore, rubando tutti gli oggetti ed i regali che gli sono stati offerti, scatenando i commenti da parte dei due capitani che pubblicano sul loro profilo Instagram delle storie a riguardo.

L’intervento di Totti e Immobile che pubblicano delle storie riferendosi ai saccheggiatori:“Vergognosi !” il commento per la mancanza di rispetto con l’obbiettivo di sensibilizzare la società.

Una storia davvero triste ed è quasi impensabile come degli esseri umani, se così possiamo chiamarli, abbiano il coraggio e sprezzo per commettere degli atti così vili…