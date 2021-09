Arisa raggela il pubblico con la confessione sulle molestie sessuali ricevute: “Ero già adulta”

Arisa confessa inaspettatamente la denuncia mai avvenuta per molestie sessuali, dichiarando ai microfoni “ero già adulta”. Vediamo come si è svolta veramente la faccenda.

Rosalba Pippa, in arte Arisa, è nata a Genova il 20 Agosto del 1982, diventando durante la sua vita una delle cantanti più importanti d’Italia.

Nel 2008 vince il concorso che gli permetterà l’anno successivo di entrare a far parte della lista concorrenti del Festival di Sanremo, che grazie al suo brano “Sincerità” vinse nella categoria “Nuove proposte”.

Si avvicina alla sua seconda vittoria nel 2012, concludendo in seconda posizione, con il brano “La Notte”; ma non fu un completo fiasco, infatti vince il Sanremo Hit Award come singolo più venduto ed ascoltato di quell’edizione.

Arriva così la sua seconda vittoria del Festival di Sanremo nel 2014, solo 5 anni dopo il suo primo successo, grazie al brano “Controvento” nella categoria “Campioni”.

Oltre alla sua figura di cantante, la giovane Arisa, ha anche delle esperienze sul piccolo schermo, iniziando dal programma TV “X-Factor”, di cui ne è stato giudice per ben 3 edizioni.

Arriva quindi ad Amici 2020, quando viene scelta per ricoprire il ruolo di professore di canto.

La confessione di Arisa

Per Arisa è un argomento molto delicato, infatti anche la sua forma fisica, non più tonica come un tempo, è causata anche da questo evento tragico.

Colpita dalla depressione e dai sensi di colpa, la cantante tiene la faccenda segreta, fino a quando non confessa tutto suscitando l’attenzione di tutte le persone che la seguono, e dichiarando che quell’accaduto gli ha cambiato per sempre la vita.

In un intervista con la presentatrice del programma “Le Belve”, Francesca Fagnani, Arisa decide di confessare tutto l’accaduto attraverso le domande poste dalla presentatrice.

“Ha mai ricevuto attenzioni che non desiderava ricevere ?”, questa è stata la prima domanda che la Fagnani ha fatto ad Arisa. La risposta inaspettata dell’artista è stata raggelante: “Si. Mi succede spesso”.

A questa risposta la presentatrice televisiva ha aggiunto una seconda richiesta. Arisa si è rifiutata di rispondere, reputando importante tenere il segreto. Ma all’improvviso ha replicato: “Ero già adulta”.

Queste sono state le ultime parole dell’intervista ad Arisa che voleva togliersi questo peso da dentro raccontandolo a tutti.