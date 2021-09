Gemma Galgani prima critica Tina Cipollari e poi la imita | I Il delirio dei followers

Gemma Galgani durante le puntate del programma “Uomini e Donne” insulta e critica Tina Cipollari, ma soltanto in pubblico, mentre in privato la imita senza pudore. Vediamo cosa ne pensano i followers.

Gemma Galgani nata a Torino il 19 Gennaio del 1950, è considerata, dopo Tina Cipollari, una delle figure più importanti del programma televisivo condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne”.

Durante lo svolgimento del programma TV, la ormai 71enne Gemma, ha avuto modo di farsi riconoscere facendo strada tra i corteggiatori con alcune relazioni che hanno avuto poi un esito negativo, e grazie alla sua rivalità con la Cipollari.

Ad oggi il suo profilo Instagram vanta più di 500mila followers, donandogli la visibilità che ha sempre desiderato.

La vita amorosa di Gemma Galgani non è iniziata dal momento in cui è entrata a “Uomini e Donne”, bensì dal suo primo ed unico matrimonio all’ età di 19 anni.

Il suo matrimonio non ha un lieto fine in quanto la giovane ed intraprendente Gemma, non voleva essere “mantenuta” dalla famiglia ricca del marito, e quindi decide di fare ritorno a Torino per lavorare ed intraprendere il suo percorso.

Si dedica così all’arte, diplomandosi al liceo artistico che gli diede la possibilità di lavorare all’interno del Teatro Colosseo di Torino.

La critica a Tina Cipollari

Durante lo svolgimento del programma televisivo “Uomini e Donne”, c’è sempre stato un pò di attrito tra l’opinionista Tina Cipollari e la corteggiatrice Gemma Galgani.

Le due si scontrano spesso, scambiandosi parole a volte un pò pesanti che hanno attirato l’attenzione di tutto il pubblico del programma.

Gemma ha sempre criticato Tina per il suo modo di vestire e per il suo seno appariscente “lasciato al vento”.

Ma prima della nuova edizione del programma della De Filippi, la corteggiatrice Gemma Galgani di presenta con un nuovo look tutto diverso da quello che era prima.

Il suo cambiamento ha scatenato una valanga di commenti contro Gemma, che viene addirittura considerata un’ipocrita, dal momento in cui dalla critica è passata all’imitazione.

Ebbene si, Gemma ha prima criticato e poi imitato Tina Cipollari, facendo un lieve lifting al viso, e, come se non bastasse, cede alla “tentazione” del chirurgo plastico rifacendosi il seno.

Ovviamente questa sua decisione le ha portato visibilità in ambito televisivo, ma poi è venuto allo scoperto il vero motivo del lifting della Galgani.

Gemma dichiara di averlo fatto solo per avere più possibilità di trovare la sua anima gemella, scatenando i commenti dei followers del programma e delle fanpage create sui protagonisti di quest’ultimo.

Dopo questa scoperta sconvolgente arriva il commento della Cipollari, che sospetta un possibile ed ulteriore intervento estetico per ritoccare anche il suo lato B.