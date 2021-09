Tommaso Zorzi: le foto dei suoi organi genitali su Twitter. La reazione inaspettata

Attraverso i propri social, Tommaso Zorzi ha denunciato la presenza di una sua foto intima su Twitter.

Tommaso Zorzi sta diventa una presenza fissa nel piccolo schermo, con ruoli e comparse in diversi programmi. Nell’ultimo anno ha infatti vinto il Grande Fratello Vip, prima di sedersi in poltrona e vestire i panni di opinionista a L’Isola dei Famosi e al Maurizio Costanzo Show. L’ex concorrente anche di Pechino Express è però seguitissimo anche sui social, dove intrattiene i suoi follower grazie anche alla sua ironia e spensieratezza.

Negli ultimi tempi, però, proprio a causa dei social network, Tommaso Zorzi starebbe attraverso diverse difficoltà. Ultima quella che ha visto, a sua insaputa, il proprio profilo Instagram bottato da qualcuno per fargli aumentare i follower e screditarlo così agli occhi degli sponsor.

Il giovane opinionista ha lasciato correre, commentando così l’accaduto: “Chiunque stia sprecando energie e denaro per questa pagliacciata ha commesso due grandi errori. A) credere che a me importi qualcosa del numero di followers che ho. B) credere che questo possa arrecarmi danni o disagi. E da tempo che ripeto che la carriera che sto intraprendendo 6 in televisione non qui su Instagram. I social per me sono un contatto diretto per parlare con chi è interessato a quello che dico e non una fonte di guadagno”.

La denuncia di Tommaso Zorzi: una sua foto intima su Twitter

Tommaso Zorzi ha imbastito una vera e propria battaglia contro i social network e con chi li ritiene sulla falsa riga della vita reale. L’opinionista ha poi raccontato un aneddoto personale: “I social network sono il Far West, vale tutto, qualche mese fa un profilo su Twitter ha spammato una foto del mio organo genitale e l’ha potuto fare. Twitter ha chiuso gli uffici in Italia, non puoi chiamare nessuno fisicamente, puoi solo segnalare il profilo tramite l’app ma non succede un c**o. Ed è vergognosa questa roba, perché si creano danni anche psicologici. Pensate se questa foto arrivava ai giornali?”.

Zorzi ha concluso: “Gli unici mezzi che abbiamo per difenderci da questi individui è sborsare soldi, mettere di mezzo un avvocato e denunciare alla polizia postale ed iniziare un iter infinito. Perdi soldi, tempo, salute, buon umore dietro a gente che è legittimata a fare sta roba”.