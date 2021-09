Guendalina Tavassi picchiata selvaggiamente, commenta: “Non ho più le lacrime… e non posso parlare”

Guendalina Tavassi esce allo scoperto dopo l’aggressione subita nei giorni scorsi e si mostra sui social con un occhio tumefatto.

Nei giorni scorsi è salita agli onori della cronaca la notizia di un’aggressione subita da Guendalina Tavassi. Lo scorso 13 settembre, per l’esattezza, l’ex gieffina è stata vittima di un assalto pubblicando poi subito dopo su Instagram le foto del suo volto tumefatto. Scatti eliminati poco dopo, probabilmente per questioni legali e legati a tutte le denunce del caso. Ora, però, la Tavassi ha deciso di tornare sui social dove si è mostrata ai suoi follower con un occhio nero e ancora visibilmente turbato per l’avvenimento.

L’influncer ha spiegato di non poter parlare di quanto accaduto, ma ha voluto ringraziare i suoi seguaci per l’affetto e la vicinanza che le hanno fatto sentire in questo momento molto difficile: “Non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo e chi è stato, perché non posso rispondere”.

Aggressione Guendalina Tavassi, l’influencer sui social con un occhio nero

Guendalina Tavassi ha poi annunciato al suo pubblico di voler riprendere in mano la sua vita: “Da domani Guendalina si ritrucca, si metterà un filtro non solo su Instagram, ma anche nella vita. Come ho sempre fatto, perché ho sempre cercato di mascherare, di sorridere e di reagire, quindi a volte non vengo capita, si può pensare che non sia vero. No, non è così. Ognuno ha un suo modo di reagire. Io reagisco così perché nella mia vita ne ho vissute così tante che non ho più le lacrime. Non sta male solo chi si mette a letto giorni interi, perché io posso stare peggio di tutti e mascherare in questo modo. Perché ho dei figli e questo è il mio lavoro”.

L’ex gieffina ha concluso lanciando un messaggio: “E poi dico a persone che stanno cercando popolarità, che dovrebbero dire la verità se la sanno. Che la dicano visto che io non posso parlare”.