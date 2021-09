Manuela Arcuri e il “matrimonio” lontano dai riflettori con l’imprenditore “segreto”

Manuela Arcuri nasconde da tutti i riflettori il suo matrimonio con l’imprenditore romano che le ha rubato il cuore. Ha nascosto il suo matrimonio, ma per quale motivo? Scopriamo chi è il marito.

Manuela Arcuri nata ad Anagni, in provincia di Frosinone, l’8 Gennaio 1977, è una delle attrici, modelle e show girl italiane più belle ed importanti di sempre.

Nel 1997 si diploma all’Accademia d’Arte Drammatica a Latina, dove ha passato tutta la sua infanzia e gran parte dell’adolescenza.

Proviene da una famiglia di attori, il fratello maggiore Sergio Arcuri, ha recitato in molte produzioni televisive, coinvolgendo anche la sorella minore, in fiction di successo come “L’Onore e il Rispetto”, “Io non dimentico” e “Sangue Caldo”.

La sua carriera però non si ferma al solo ruolo di attrice, infatti Manuela Arcuri, inizia a posare per alcuni calendari dando inizio così alla sua carriera di modella.

Nel 2003 ha avuto una relazione con l’ex calciatore Francesco Coco, successivamente con Aldo Montano, fino ad arrivare alla relazione con Gabriel Garko.

Finita la storia con l’attore italiano che si dice sia stata una farsa data la dichiarata omosessualità di Garko, e incontra Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale da alla luce il figlio Mattia nel 2014.

Il matrimonio nascosto

Manuela Arcuri ha voluto tenere nascosto il suo matrimonio con l’imprenditore romano che la accompagna ormai da ben 11 anni.

Il marito di Manuela Arcuri è Giovanni Di Gianfrancesco, sposati solo a Las Vegas, quindi in Italia il matrimonio non è valido per quanto i due si amino alla follia.

Ecco il perché del matrimonio all’oscuro dai riflettori, in realtà si è trattato di un’unione quasi “cinematografica” che non ha valore nel nostro paese. La coppia però, vuole ripetere il rito in Italia. Staremo a vedere quando.

La coppia pubblica foto su Instagram dove si comporta come una vera e propria famiglia, cosa che fa ormai da ben 11 anni. Attendiamo di vedere Emanuela Arcuri vestita di bianco…