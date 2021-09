Ibrahimovic sempre più spavaldo “beffeggia” i “colleghi: gli scarpini? No, “..i piedi fanno la differenza…”

Contro la Lazio, Zlatan Ibrahimovic si è reso protagonista di un gol rocambolesco arrivato con le scarpe slacciate.

Nel match tra Milan e Lazio, terminato 2-0 per i rossoneri, è tornato a timbrare il cartellino Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese era a secco in Serie A, a causa di un infortunio che lo teneva ai box da diverso tempo, da 175 giorni e tornato in campo ha subito rimesso le cose in chiaro trovando la via della rete. Un gol reso ancor più speciale dal modo particolare e rocambolesco in cui è arrivato; con un’azione che non è sfuggita all’occhio attento dei tifosi e delle telecamere.

Al via dell’azione che ha poi portato al raddoppio del Milan, Ibrahimovic era fermo a centrocampo, chino sulle sue scarpe per riannodare i lacci sciolti. Ma con la coda dell’occhio, e col fiuto del gol che mai gli è mancato in carriera, lo svedese si accorge della pericolosità dell’azione, si alza e scatta immediatamente verso l’area di rigore con le scarpe non riallacciate. E una frazione di secondo dopo, ecco Rebic mettere in mezzo un pallone facile facile per l’accorrente Ibrahimovic che lo deposita senza problemi nella porta laziale.

Ibrahimovic e il gol con le scarpe slacciate: il commento dello svedese

Nei replay da altre angolazioni e dagli scatti zoomati dei fotografi, si è poi riuscita a notare chiaramente la scarpetta di Ibrahimovic slacciata. Zlatan gonfia la rete in tranquillità, allarga le braccia per accogliere l’abbraccio dei compagni e di tutto San Siro e poi riabbassa per sistemare, questa volta per bene, i suoi lacci.

Attraverso i suoi profili social, poi, Ibrahimovic ha commentato la rete con la sua solita e immancabile spavalderia: “Le scarpe da calcio non fanno la differenza. Sono i piedi a fare la differenza”.