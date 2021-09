Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez spettacolo vietato ai minori in mezzo alla strada

Ignazio Moser viene immortalato con la sua compagna a limonare per strada, poi pubblica la foto sui social e scatena i commenti dei followers che rimangono sbalorditi.

Ignazio Moser nato a Trento il 14 Luglio 1992, è un ex ciclista italiano, vincitore del terzo posto del campionato europeo di ciclismo su pista.

Figlio, nipote e cugino di tutti ciclisti professionisti, il giovane Ignazio Moser non poteva non rispettare la “disciplina” di famiglia.

Appena maggiorenne il ciclista vince il campionato italiano juniores, battendo in finale il rivale di categoria Paolo Simion.

I due si ritrovano poi nel 2012 durante la preparazione per il campionato europeo, svoltosi in Lituania, posizionandosi al terzo posto come squadra nella finale del campionato.

Nel 2013 passa alla BMC Development, vincendo la sua prima competizione stradale internazionale sul circuito di Suzuka in Giappone.

Dallo sport alla televisione è un attimo, infatti Ignazio Moser, partecipa al Grande Fratello VIP presentato da Ilary Blasi, e alla 15esima edizione de “L’Isola dei Famosi”.

La limonata fresca fresca

Ignazio Moser viene immortalato in una foto che pubblicherà subito dopo sul suo profilo Instagram, con la sua compagna Cecilia Rodriguez, scatenando i commenti dei followers, che non credono ai loro occhi.

La compagna immortalata anch’essa nel post di Instagram non è proprio milanese ma più argentina, infatti si tratta della bella Cecilia Rodriguez, la sorella minore di Belen, che si scambia un caldo ed appassionante bacio nel mezzo della strada a Milano.

I due si sono conosciuti nel 2017 nella casa del Grande Fratello VIP, quando Cecilia Rodriguez era impegnata in una relazione con l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Francesco Monte, che venne poi lasciato dalla bella argentina.

La coppia anche dopo l’eliminazione di Ignazio dalla casa del GFVIP, continuò a frequentarsi fino ad arrivare alla relazione ormai ben avviata che hanno oggi.

Dopo questo fantastico bacio scambiatosi nel bel mezzo di Milano i due confermano e mostrano a tutti i loro followers l’amore che provano l’uno per l’altro.