Manuel Bortuzzo: “Ho un sogno…”. Il messaggio di speranza che ha commosso tutti

Manuel Bortuzzo, al momento concorrente del Grande Fratello VIP, subito prima della sua entrata nella casa più spiata d’Italia, lancia un messaggio davvero commovente.

Manuel Bortuzzo nato a Trieste il 3 Maggio 1999, stella emergente del nuoto prima del suo tragico incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle.

L’intraprendente nuotatore trasferitosi dal Friuli-Venezia Giulia ad Ostia, località balneare di Roma, per inseguire il suo sogno allenandosi nel centro sportivo di Castelporziano, uno dei centri più importanti d’Italia.

Arriva quindi il momento di reagire dopo il grave incidente che lo vide coinvolto il 3 Febbraio 2019 in prossimità di una bar nel quartiere romano Axa.

Manuel Bortuzzo venne colpito da un colpo da arma da fuoco, gesto nato sicuramente da un accidentale scambio di persona, che lo costrinse ad una vita su una sedia a rotelle perdendo completamente l’uso della parte inferiore del suo corpo.

Precedentemente candidato per i Giochi Olimpici il suo sogno non si spegne del tutto dichiarando che punterà tutto sulla partecipazione alle Para-Olimpiadi.

Il messaggio commovente di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo dichiara inoltre di voler concentrare la sua attenzione verso il mondo dello spettacolo, puntando soprattutto alla televisione.

Cosa che avviene ultimamente vista la sua entrata inaspettata nella casa del Grande Fratello VIP.

E’ stato già ospite di varie trasmissioni televisive, come “ItaliaSi!”, condotto da Marco Liorni, nella quale dopo alcune puntate diventa ospite fisso, ricoprendo il ruolo di motivatore e speaker.

Nel Giugno del 2021 va in onda su Canale 5 il docu-film creato assieme a Raoul Bova, anch’esso ex nuotatore, ed alcuni campioni olimpici come, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, intitolato “Ultima gara”.

Viene scelto per entrare a far parte del cast della casa del Grande Fratello VIP 2021, quando al momento della sua presentazione e della successiva entrata, lancia un messaggio che sensibilizzerà tutto il pubblico.

Manuel dice: “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque”.

Con questo messaggio si aggiudica un posto nei pensieri e nelle preghiere di tutte quelle persone che hanno seguito il suo grave incidente e lo hanno sempre sostenuto ed aiutato.