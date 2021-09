Piccoli “Corona” crescono: Carlos Maria, figlio di Fabrizio e Nina Moric, fa la “fine” del padre

Quando si dice la fortuna.. piccoli Corona crescono. Un altro figlio d’arte/influencer/opinionista in erba di cui si sentirà parlare.

Carlos Maria Corona è nato nel 2002. I suoi augusti e temperati genitori sono l’ipertatuato, nonché pregiudicato Fabrizio Corona e la ex showgirl croata altrettanto sobria e minimal Nina Moric.

Certo il destino non è stato magnanimo con questo ragazzo appena diciannovenne, ma come si sa, i parenti uno non se li può scegliere. Nella sua breve vita ha già dovuto affrontare l’arresto del padre, il divorzio dei genitori, l’allontanamento dalla madre e l’affidamento alla nonna paterna.

Mamma e Papà

Ma in breve, chi sono i suoi genitori?

Nina Moric nasce a Zagabria nel 1976, intraprende ben presto la carriera di modella. La notorietà mondiale la raggiunge nel 1999, quando viene scelta come protagonista del video di Ricky Martin Livin’ la vida loca.

A Milano conosce il re dei paparazzi, il ben noto gentleman Fabrizio Corona che sposa nel 2001 e da cui si separa nel 2007. A quell’epoca racconta ai rotocalchi la sua disperazione per non potersi risposare in chiesa, dolore da cui si riprende abbastanza in fretta per riconvolare a nozze con rito buddista con tale Massimiliano Dossi, che lascerà dopo poco.

La folgorazione religiosa non la tratterrà da avere altre relazioni more uxorio. Dopo molte presenze in TV tra vallettate e ospitate, oggi la carriera la porta in giro per salotti televisivi a raccontare i fatti suoi.

Fabrizio Corona nasce nel 1974, grande amico dello specchiato manager Lele Mora , nel 2001 apre a Milano la sua agenzia fotografica. Le sue fotografie però non sono molto gradite, infatti è rinviato a giudizio e condannato per tentata estorsione ed estorsione vera e propria a danni di alcuni calciatori.

A queste condanne ne sono seguite altre per spendita di denaro falso, corruzione, evasione fiscale. Ma il nostro Corona senior ha esplorato in lungo e in largo il codice penale, collezionando querele, violazione dei domiciliari ecc. ecc.

Con siffatti genitori, per un motivo o per l’altro sempre presenti sui media, il ragazzino non poteva esimersi dal regalare al pubblico il resoconto delle sue vicende personali, di cui l’intero globo terracqueo sentiva la mancanza. Ed eccolo qua su Instagram il giorno del diploma in posa davanti alla scuola con cintura griffata in bella vista e il giorno del vaccino per convincere i suoi followers a farlo.

E’ ovvio che gli indecisi, i no vax convinti dopo questo post del “Coroncino” si saranno convinti. Il mondo è salvo.