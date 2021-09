Vi ricordate Dennis Fantina? Dal successo di Amici alle “imitazioni” dei famosi, cosa fa oggi

Dennis Fantina dopo il successo al programma televisivo di Maria De Filippi, “Amici”, si sono perse le sue tracce, ma riappare in uno dei programmi più seguiti della TV. Vediamo di cosa si tratta.

Dennis Fantina nato a Trieste il 6 Dicembre 1976, è un attore, cantante e conduttore televisivo italiano.

Inizia la sua carriera di artista conducendo e partecipando come cantante in alcuni spettacoli. Nel 2001 partecipa al programma di Maria De Filippi, “Amici”, classificandosi al primo posto e vincendo così, un contratto televisivo di un anno con Mediaset.

Viene dunque scelto per pubblicizzare il programma assieme ad alcuni membri della scuola di “Amici”.

Nello stesso anno registra, con l’aiuto di Caterina Caselli e la sua casa discografica “Sugar Music”, il suo primo album con alcuni brani prodotti ed accompagnati da Mango, Elisa e Michele Zarrilo.

Dopo la sua carriera ormai avviata di cantante decide di dedicarsi allo spettacolo, interpretando Danny Zucco di “Grease”, nel tour italiano del famoso musical americano.

Nel 2006 da voce ad un nuovo singolo scritto da Red Canzian e Valerio Negrini, due membri principali del gruppo dei Pooh, intitolato “Ti cambierò la vita”.

Che fine ha fatto Dennis Fantina?

Dennis Fantina dal 2006 al 2015 è stato lontano dal piccolo schermo, tornando con un grande successo durante il concorso di Miss Reginetta d’Italia, il remix ufficiale del suo brano “Intensamente”.

Nello stesso anno del suo ritorno viene scelto per doppiare il film di Ronnie Roselli, “Anna la nera”.

Nel 2018 produce un cortometraggio intitolato “11” che raffigura un periodo post-apocalittico, attirando l’attenzione della Video900, che lo sceglie assieme a Ronnie Roselli per registrare e recitare in un lungometraggio di loro creazione.

Dennis Fantina oggi, dopo molti alti e bassi, è stato scelto per ricoprire un ruolo molto importante, quello di imitare Eros Ramazzotti.

Si esatto, partecipa al programma di imitazioni musicali in onda su Rai 1, “Tale e quale show”, dove nella puntata di Venerdì 17 Settembre, interpreterà il cantante italiano Eros Ramazzotti.

La canzone che dovrà eseguire è ancora segreta. Al programma di imitazioni musicali partecipano anche molti altri personaggi famosi come Biaggio Izzo, Ciro Priello e Federica Nargi.

Ecco che fine ha fatto Dennis Fantina. Per un lungo periodo non si è sentito parlare di lui, ma si stava semplicemente preparando al suo grande ritorno in TV, certo con qualche capello bianco sulla testa…