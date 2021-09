Fabrizio Corona si pente e torna sui suoi passi. Cosa è successo veramente all’ex play-boy

Fabrizio Corona, ex sedicente re dei paparazzi, ex uomo libero, sovrano del pessimo gusto ne ha fatta un’altra delle sue.

Fabrizio Corona è specializzato nel trarre profitto da qualsiasi cosa sguazzando nel fango e nel caso in cui non abbia nulla tra le mani, se lo crea.

Corona nasce a Catania nel 1974 da una famiglia di giornalisti e scrittori. Imprenditore in vari campi, personaggio televisivo a vario titolo, è passato alla storia più per le vicende giudiziarie che per effettivi meriti in qualsivoglia ambito. L’eccellenza non gli appartiene, neanche nel crimine.

Le sue (povere e non solo) donne

Il catalogo delle conquiste del perseguitato dalla giustizia è lungo e variegato. I rotocalchi, gli stessi a cui tentava di vendere le sue foto, parlano nell’ordine di: Asia Argento, Belen Rodriguez, Francesca Fioretti del GF, Nicole Minetti, Sarah Nile anche lei del vivaio del GF, la cantante Silvia Provvedi, Zoe Cristofoli (chi???), e il manager Lele Mora, che sarebbe, a detta dei bene informati, il colpevole della separazione tra Corona e Nina Moric.

L’unica moglie

Già la Moric, l’unica che il tombeur des femmes abbia mai impalmato. I due si sposano nel 2001, nel 2002 avranno il figlio Carlos e si separeranno nel 2007. Non si può certo dire che i due abbiano tenuto un altro profilo nel corso della separazione, per usare un eufemismo, sono volati gli stracci, a tutto beneficio della salute psichica del minore coinvolto.

Nina ha pubblicato un audio dell’ex che la minacciava: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo“.

Invitato a spiegarsi Corona ha rincarato la dose: “Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa storia. Quello che è successo lunedì è gravissimo, da parte sua e da parte dell’avvocato, radiato dall’albo. In quel post, ci sono almeno sette reati”.

Parlando ancora del figlio e della ex:” Nina ora sta con un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico... Ci ho messo otto mesi per rimettere a posto mio figlio, otto mesi. Studia, mangia sano, si fa seguire da una insegnante tutti i giorni. Lei va rinchiusa in un manicomio e io non sono un coglione.”

Insomma un edificante quadretto familiare.

La svolta

Ma in questi giorni, i social dei due sono pieni di cuoricini e ritratti di famiglia in armonia.

Cosa può essere successo? Un ritorno di fiamma? Il tentativo estremo di due narcisisti patologici di provare a dare una famiglia al ragazzo? L’ennesima trovata pubblicitaria per tirar su due euro?

Si può immaginare che molti abbiano in mente la risposta a questa domanda, che, nella sua versione edulcorata suonerebbe come la classica battuta di Via col Vento: Francamente, me ne infischio.