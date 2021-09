I quarantenni impazziranno! Se hai ancora uno di questi personaggi sappi che vale una fortuna

Un oggetto di cui i quarantenni andranno pazzi e che oggi ha un prezzo esorbitante. Vediamo di che si tratta.

Gli oggetti vintage si sono ormai trasformati in un business più che redditizio, e così via a vendere o comprare qualsiasi cosa che abbia segnato la storia, o semplicemente l’ infanzia di una generazione.

Alcuni degli oggetti vintage grazie alle loro condizioni conservative, all’autenticità ed all’esclusività dell’oggetto, acquistano un valore inestimabile.

Gli oggetti più ricercati dai collezionisti, al momento sono gli oggetti legati agli anni ’80, che grazie ai 40 anni di storia appena compiuti li rendono unici, specialmente le action figure dei cartoni animati dell’epoca.

I personaggi che valgono una fortuna

Ad oggi se si fa una ricerca approfondita sui giocattoli degli anni ’80 e ’90, si hanno risultati dal prezzo esagerato, come si può vedere comodamente sul sito di e-commerce Ebay.

L’oggetto da collezione che vedremo in vendita oggi è uno speciale “pacchetto” di due personaggi che hanno raggiunto un valore immenso e che riporteranno il fortunato compratore indietro nel tempo facendolo tornare bambino.

La coppia di personaggi in questione è composta da Skeletor e He-Man.

Quanti di voi se li ricordano?

Il pacchetto è composto da due personaggi che hanno segnato il successo del cartone animato intitolato “He-Man and the Master of Universe”.

Andato in onda dal 1981, per poi essere riprodotto nel 2002, è una serie TV a cartoni animati che fino al 1989, per ben 8 anni, ha attirato la maggior parte dei ragazzi davanti la televisione a seguire la serie TV, considerata la migliore del secolo.

Oggi l’oggetto considerato un cimelio è in vendita su Ebay al prezzo esorbitante di 6.500 euro proveniente dalla Germania che con la piccola aggiunta di 15,99 euro potrà essere spedito direttamente a casa vostra.

Il prezzo per qualche collezionista sarà anche abbordabile ma sicuramente non è per le tasche di tutti. Chi riuscirà ad aggiudicarsi questo fantastico oggetto unico?

E pensare che nemmeno 30/35 anni fa un giocattolo del genere si poteva comprare con poche migliaia di lire, forse 10 o 15mila….