Luca Giurato: perché il giornalista è stato allontanato dalla TV? Ecco il vero motivo

Passato alla storia più come gaffeur che come giornalista, Luca Giurato da un po’ è assente dalla TV. Il vero motivo della sua assenza non è così scontato.

Luca Giurato è nato a Roma nel 1940, a vent’anni cominciò la sua carriera da cronista che lo ha portato in RAI prima come direttore del GR1 e poi come vicedirettore del TG1.

La sua prima apparizione davanti le telecamere avvenne al 1992, ma è nel 1993 grazie a Domenica in che raggiunse la popolarità a livello nazionale. A condurre in coppia con lui il rotocalco della domenica c’era un’altra signora inossidabile dello spettacolo italiano, Mara Venier. Altre trasmissioni che lo videro protagonista sono: Uno Mattina e Italia che vai.

Le doti di intrattenitore

Luca Giurato è entrato nella storia della tv e nella mente del pubblico per le sue gaffes o lapsus linguae che dir si voglia. Ne ha collezionate talmente tante che, all’epoca, all’interno della trasmissione satirica Mai dire gol , c’era sempre un momento dedicato a lui. Memorabile la gaffe in cui incappò quando, intervistando il presidente di un’associazione di sordomuti (in presenza di un’interprete della lingua dei segni), Giurato si rivolse a costui con un appropriato: “senta, ci dica in poche parole…”

Anche “zia” Mara, dovette subire l’esuberanza, questa volta non verbale, del maldestro Giurato. Al termine di una puntata di Domenica in, mentre ballavano, il leggiadro giornalista le rovinò addosso causandole la rottura dei legamenti del ginocchio.

L’addio alla tv

E’ dal 2017, all’epoca della sua apparizione al Grande Fratello Vip, che Giurato non appare sul piccolo schermo. Problemi fisici? Epurazioni aziendali? Tranquilli. Niente di così misterioso. Seppur a 82 anni suonati, è uno dei pochi che, maturata la pensione, ha deciso di andarci davvero. Il buon Giurato si è ritirato a vita privata con la moglie, Daniela Vergara, ex volto del TG2.