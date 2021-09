Vincent Candela si “prepara” come un vero e proprio pugile famoso per combattere una delle battaglie più difficili per un uomo. “Da oggi non si scherza più” così l’ex calciatore francese da inizio alla sua nuova sfida.

Vincent Philippe Antoine Candela nato a Bedarieux il 24 Ottobre 1973, è un ex calciatore nonché campione del mondo con la sua Nazionale, nel 1998, e campione d’Italia nella stagione 2000-2001 con l’A.S. Roma.

Dopo il ritiro calcistico, Candela, affezionato alla città di Roma, decide di rimanere nella capitale italiana per aiutare la sua seconda moglie con la gestione della catena di ristoranti che hanno voluto aprire nella campagna romana.

La persona che gli è rimasta più a cuore di Roma è il suo ex capitano Francesco Totti, con la quale tutt’oggi partecipa al campionato di Serie A amatoriale di Calcio a 8, facendo parte della rosa Totti Sporting Club.

Vincent Candela come un famoso pugile

Vincent Candela si “prepara” come un pugile alla sfida più grande della sua vita, chissà se sarà in grado di portarla a termine.

L’ex calciatore francese non si da per vinto e pubblica un post su Instagram dove presenta la sua prossima sfida scatenando i commenti dei followers.

Il campione francese subito dopo il suo ritiro dal calcio, sceglie di aprire assieme alla moglie una catena di ristoranti facendo di questi ultimi una vera e propria azienda di famiglia.

Candela ha deciso di ampliare la scelta del menù per i loro ristoranti creando così una sua personale macelleria all’interno del loro agriturismo nella campagna romana.

“Da oggi al mio casale -Qui e ora ristorante- non si scherza più”, così commenta Vincent Candela nel suo post di Instagram per presentare la sua nuova macelleria personale.

La foto postata, come scritto in qualche commento dei followers, ricorda molto una posa che rese celebre Silvester Stallone, nel film Rocky, in cuiil pugile si allena proprio all’interno di una macelleria, prendendo a pugni le carcasse degli animali appese.