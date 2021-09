Alessandro Cattelan, il flop in prima serata su Rai 1: il commento lascia tutti di stucco

Domenica sera ha debuttato su Rai 1 “Da Grande”, programma condotto da Alessandro Cattelan. Gli ascolti, però, non sono stati soddisfacenti.

Dopo aver lasciato X-Factor dopo anni di conduzione su Sky, Alessandro Cattelan si è tuffato in una nuova esperienza su Rai 1 dove domenica sera ha debuttato il suo nuovissimo programma Da Grande. Tantissimi ospiti per lo show evento, da Elodie a Marco Mengoni, fino ad Antonella Clerici e Luca Argentero. La prima puntata ha avuto pareri positivi dalla critica, ma ecco arrivare il classico “però”. Da Grande, infatti, non avrebbe soddisfatto le aspettative dal punto di vista degli ascolti.

Il programma condotto da Cattelan, che andrà in onda anche domenica prossima, ha conquistato 2.376.000 spettatori e il 12.67% di share. Un risultato inferiore anche ai rivali della stessa ora Scherzi a Parte e la finale dell’Europeo del volley maschile tra Italia e Slovenia poi vinta dagli Azzurri. Il conduttore, però, non fa drammi; anzi si è detto anche soddisfatto.

Ascolti Da Grande, il commento di Alessandro Cattelan

Ai microfoni di Radio Deejay, Alessandro Cattelan ha così commentato gli ascolti della prima puntata di Da Grande: “Grazie a tutti quelli che hanno guardato la prima puntata di Da Grande. Noi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo un po’ rosicato per l’Italia, la pallavolo che ci ha un po’ segato le gambe, però lì cosa devi fare? Devi mettere l’orgoglio italiano davanti a tutto. Poi io sono un grande tifoso della pallavolo italiana, quindi io sono anche un po’ contento, contro il mio stesso interesse”.

Il conduttore ha poi concluso con una battuta proprio sull’Italvolley: “Ecco, aveste fatto la finale sabato, lunedì, era meglio, però vabbè. L’importante è far le cose che ti piacciono, farle bene, che tutti quelli con cui sei siano contenti. La cosa bella è che chi l’ha visto dice “che bello”. Perché magari la vedono in tanti ma la metà dice “fa schifo”. Comunque chi l’ha visto ha detto “che bello, io sono contento di questa cosa qua”.