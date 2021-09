Gabriele Bonci, il re della pizza dopo il ricovero è irriconoscibile, ecco cosa gli è successo e com’è oggi

C’è un’epidemia che dilaga tra gli chef. L’ultimo ad esserne colpito è il pizzaiolo della Prova del Cuoco Gabriele Bonci.

Il re della pizza. Romana, croccante e bassa, però, perché non si mischiano i santi con i fanti e la pizza è argomento sacro. La pizza napoletana ha altre peculiarità e altri sovrani.

Ma chi è questo cookstar, questo arcicuoco, anzi arcipizzaiolo? Gabriele Bonci è nato a Roma nel 1977. Appassionato di cucina da sempre, apre il suo primo locale nel 2003, il Pizzarium, vicino al Vaticano. Nonostante si trattasse di pizza al taglio, Bonci non ha lesinato estro culinario e eccellenza nelle materie prime.

On air

Il salto di qualità, il tatuato pizzaiolo, lo fa grazie alla Prova del Cuoco, di cui sarà uno dei protagonisti dal 2009 al 2015. Da realtà locale romana, il suo Pizzarium esplode. Nel 2015 apre in grande al quartiere Trionfale e nel 2017 a Chicago.

La sua esperienza come personaggio TV continua con Pizza Hero – la sfida dei forni. Attivissimo sui social (il suo profilo Instagram conta più di 200.000), sfrutta la popolarità raggiunta e pubblica anche un libro, il best seller Il gioco della pizza.

Il cambiamento

La sua perizia e fantasia gli hanno consentito di elaborare ben 1500 varianti di pizza, ed è forse per assaggiarle tutte che Bonci aveva raggiunto una notevole stazza, che peraltro condivideva con molti altri chef. Malattia professionale in un certo senso.

Per tornare in forma ed in salute Gabriele Bonci ha iniziato una dieta che gli ha fatto perdere circa 40 kg fino a farlo pesare 75. Qualcosa però non deve essere andato per il verso giusto perché a giugno è stato ricoverato in ospedale.

Nulla di preciso è trapelato sui motivi reali del suo ricovero. Per porre fine ad illazioni, la famiglia ha emesso un comunicato: Desideriamo rassicurare tutti che Gabriele sta bene ed al momento si trova presso una struttura ospedaliera privata per sottoporsi ad alcuni nuovi controlli medici e seguire un percorso di riabilitazione nutrizionale. Tornerà molto presto a lavorare ed a proporre nuovi progetti all’avanguardia”

Gabriele, mangia un pezzo di pizza e passa la paura.