Me Contro Te, incasso record nel 2021: annunciata l’uscita del terzo film

I Me Contro Te fanno esplodere il box-office e totalizzando l’incasso record del 2021 battendo anche il film della Marvel Black Widow.

I Me Contro Te, il duo amatissimo dai più piccolo composto da Sofì e Luì, continua a far registrare numeri da capogiro al box-office italiano. Con il loro secondo film infatti, “Me Contro Te – Il Mistero della Scuola Incanta”, stanno conquistando incassi stellari facendo registrare anche il nuovo record dell’anno in Italia. La pellicola della coppia di youtuber, ha infatti incassato fino ad oggi un totale di 4.955.387 milioni di euro. Una cifra che gli ha permesso di superare anche “Black Widow”, film della Marvel che di solito fa incetta di spettatori in sala.

Ma non solo, il lungometraggio dei Me Contro Te è anche ben saldo in un’altra classifica cinematografica: ovvero quello del record di incasso al debutto nelle sale dall’inizio della pandemia da Covid-19. “Me Contro Te – Il Mistero della Scuola Incantata” ha conquistato 811mila euro e le presenze hanno superato la cifra di 125 mila spettatori al cinema. In questa speciale classifica, neanche l’attesissimo “Dune” del regista Denis Villeneuve è riuscito a insidiare i due youtuber incassando nel primo giorno di proiezione 419.090mila euro, con 58.161mila presenze.

Me Contro Te, annunciato anche il terzo film

I Me Contro Te, però, guardano avanti e hanno già annunciato l’uscita del loro terzo film: “Me Contro Te – Persi nel Tempo”. Il teaser trailer del film, uscito lo scorso 11 settembre, ha superato in pochissimo tempo il milione di visualizzazioni e la pellicola promette ancora numeri strabilianti.

“Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finalmente vedere il film al cinema e non hanno mancato l’appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande. Siamo felici inoltre di annunciare il nostro terzo film, “Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo”, una nuova fantastica avventura”. Questo l’annuncio dei Me Contro Te della nuova pellicola cinematografica.