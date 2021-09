Antonino Cannavacciuolo: la malattia che gli ha cambiato il modo di vivere | “Ero sempre stanco..”

Il famoso chef Antonino Cannavacciuolo ha raccontato di aver affrontato un periodo difficile a causa di un problema di salute che ha cambiato drasticamente il suo modo di vivere.

Negli ultimi anni, i programmi televisivi incentrati sulla cucina hanno portato diversi chef a diventare dei veri e propri “vip” e a essere conosciuti in tutta la nostra Penisola. Tra questi c’è sicuramente Antonino Cannavacciuolo che, dopo “Cucine da Incubo” e “Masterchef”, attualmente è in tv con il programma “Antonino Chef Academy”. Oltre alla sua cucina e alle sue ricette, gli spettatori amano il cuoco campano anche per i suoi modi ironici e simpatici di porsi nel piccolo schermo.

Dietro al suo carattere sorridente e alle sue fantastiche ricette, si nasconde però anche una storia fatta di sacrifici e diverse difficoltà; anche spesso dal punto di vista della salute. Nella sua vita, infatti, Antonino Cannavacciuolo ha dovuto affrontare un momento molto delicato legato ad alcune problematiche fisiche.

Antonino Cannavacciuolo racconta la sua malattia

I problemi di Cannavacciuolo erano da rimandare, in particolar modo, al suo peso. Un problema che lo ha messo alle strette e che ha dovuto affrontare a viso aperto. Lo chef ne ha parlato in una intervista a Oggi: “Mi trovavo a un bivio. Non potevo continuare su quella china. Pesavo tanto, sono arrivato addirittura a 155 chili. Mi sentivo sempre stanco, dormivo male… Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”.

Cannavacciuolo ha così deciso di dare una sterzata al suo tenore di vita, seguendo un percorso sano che lo ha riportato a sentirsi meglio: “La mattina faccio camminata veloce e faccio pesi. Non seguo una dieta vera e propria ma sto un po’ più attento, ma non mi sono tolto niente”. Ha spiegato successivamente lo chef originario di Vico Equense.