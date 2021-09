Controllate nel portafogli, se trovate questa moneta da 1 euro siete ricchi | Vale una fortuna

Una semplice moneta da 1 euro può valere così tanto? Ebbene si, infatti alcuni particolari modelli o delle monete con delle imperfezioni, al giorno d’oggi possono valere anche come un’auto.

La moneta da 1 euro è una degli 8 tagli delle monete utilizzate nella maggior parte dei paesi europei. La sua colorazione è data da una particolare combinazione di più materiali divisi a loro volta in due pezzi che vengono poi uniti per formare il prodotto finale della moneta.

La parte più esterna di colore dorato, è realizzata dall’unione di due materiali, il nichel e l’ottone, mentre la parte interna della moneta di colore argento è formato dai due materiali nichel e rame.

La parte anteriore della moneta è uguale per tutte, con la sua esclusiva stampa del numero 1 e la cartina del continente europeo, mentre la parte retrostante della moneta può variare in base al paese ed in base all’anno di produzione della stessa.

38 sono le figure che rendono ogni moneta unica nel suo genere e che donano ad ognuna di esse un valore speciale.

La moneta da 1 euro più “costosa”

Nel corso della loro produzione le monete dal valore di 1 euro hanno ricevuto poca attenzione e sono state utilizzate solo come un bene di scambio.

In quei beni di scambio però ci sono alcune monete che hanno un valore molto più alto di quello che c’è raffigurato sulla moneta stessa.

Se cerchiamo sul web, i primi risultati di ricerca che ci appaiono sono degli annunci di vendita delle monete da 1 euro con prezzi che non ci aspetteremo mai di vedere.

Dopo aver visto quegli annunci ed aver fatto qualche ricerca, si va immediatamente a frugare tra le proprie monete, nella speranza di trovarne una che può dare una svolta alla vita del fortunato possessore.

In questa fase di pandemia e nella precedente, dove l’utilizzo delle carte di credito e dei siti di e-commerce è aumentato del 40%, il prezzo del delle monete e delle banconote uniche nel loro genere, è salito esponenzialmente fino ad arrivare a prezzi incredibili.

In vendita su Ebay troviamo un esemplare speciale, con un prezzo da vero collezionista, 5.000 euro per questa moneta unica.

Perché è così costosa? Semplice, c’è un errore di conio commesso dalla “Zecca” spagnola nel 2003.