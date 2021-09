Cristina D’Avena abbandona “I Puffi” e fa sul serio stavolta. Forse avrebbe voluto partecipare al programma di Carlo Conti “Tale e Quale”, e per questo si mette alla prova interpretando una delle voci più note della musica italiana.

Cristina D’Avena nata a Bologna il 6 Luglio 1964, è una delle cantanti italiane che ha dato la voce a tutte le canzoni dei cartoni animati della nostra infanzia, nonché conduttrice ed attrice.

Nel 1968 all’ età di 3 anni e mezzo, debutta allo Zecchino d’Oro con “Il valzer del moscerino” ottenendo un terzo posto ma cosa più importante, ha ottenuto un posto nel Piccolo Coro dell’Antoniano, cantando in quest’ultimo fino al 1976.

Nel 1981 viene scelta per registrare la sua prima sigla del cartone animato giapponese “Pinocchio”.

Da quel momento viene contatta dalle maggiori case discografiche per esibirsi e registrare le sigle dei cartoni animati più amati d’Italia. Tra le sigle più famose troviamo “I Puffi”, “Occhi di gatto” e “Kiss me Licia”.

Dal suo debutto nel 1968, sono stati registrati e pubblicati ben 743 brani di cui 392 sono sigle di cartoni animati.

La performance di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena abbandona “I Puffi” e si mette alla prova in una performance canora di tutto rispetto, interpretando una cantante imponente che ha fatto fortuna grazie al sodalizio musicale con l’ex marito.

Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Romina Power, che in coppia con Al Bano ha scritto un bel pezzo della storia della musica in Italia e non solo.

Il video della performance su Instagram della quasi sessantenne Cristina D’Avena, suscita i commenti dei followers che si complimentano per l’interpretazione della cantante.

Intonando “Felicità”, Cristina fa coppia con Fernando Proce, conduttore radiofonico per Radio 101. Anche la versione maschile della canzone è davvero top e chiudendo gli occhi sembra di essere tornati indietro di 30 anni ed ascoltare gli esecutori originali.

“A @radio101 siamo sempre felici! Qual é la vostra più grande “felicità”? Eccomi insieme al grande @fernandoproceofficial”, così la cantante italiana presenta la sua performance unica nel brano di Romina Power.

Chissà che il buon Carlo Conti non si faccia convincere dall’esibizione e inviterà Cristina D’Avena come special Guest nella prossima puntata del suo fortunatissimo show di imitazioni.