Rudy Zerbi: la confessione all’amico e collega Gerry Scotti è da bollino rosso

Dopo aver ascoltato il collega Gerry Scotti alla prima puntata della 21ma edizione del talent show Amici, Rudy Zerbi affida ad un post di Instagram la sua confessione.

Rudi Zerbi, deejay, produttore e conduttore nasce nel 1969. Sua mamma era una donna single e con Rudy ancora bambino si trasferì in Liguria.

Leggi anche-> Alessandro Cattelan, il flop in prima serata su Rai 1: il commento lascia tutti…

Le origini

Solo all’età di trent’anni Rudy ha saputo chi era il suo vero padre. La mamma ebbe una breve relazione con Davide Mengacci, che però non lo volle riconoscere. Zerbi ha sempre considerato suo padre il primo marito della mamma, che lo adottò dandogli il cognome.

Come padre si è comportato meglio il nostro deejay. Ha quattro figli da tre donne diverse, ma hanno tutti il suo cognome.

Rudy ha trasformato la sua passione per la musica in una professione arrivando a diventare presidente di Sony Music Italia.

Leggi anche -> Gemma Galgani prima critica Tina Cipollari e poi la imita | I Il delirio…

La sua seconda carriera

Lasciata la Sony si fece tentare dalla radio prima e dalla televisione poi. Ha condotto vari programmi su Radio Deejay e in tv ha preso parte a vario titolo a diversi talent show tra cui Amici di Maria De Filippi, Italia’s got talent e Tú sí que vales dove è giudice con Gerry Scotti.

I due hanno rivelato di dividere la stessa casa a Roma quando registrano le puntate del programma. Senza malizia, ovviamente. Tante sono le affinità tra i due conduttori, entrambi laureati in giurisprudenza. Scotti dichiara: “Sono come il suo fratello maggiore”, Zerbi rivela: “Tu hai conosciuto mio papà prima di me”.

La rivelazione shock

Durante la prima puntata dell’ultima edizione di Amici, Gerry ha eseguito una sua canzone, trascinando tutti gli astanti a ballare, trascinati dal ritmo frenetico della hit. La canzone si intitola La mia peperonata e lancia un invitante richiesta: La vuoi la mia peperonata?

Al termine dell’esecuzione, in visibilio per l’entusiasmo generato in tutti i prof del talent, ha dichiarato: Il sogno più bello della mia vita, vedere la Cuccarini che balla la mia canzone. Basta, domani smetto”. Non è dato sapere quanto ci sia di vero in questa sua affermazione, ma dopo l’ascolto integrale della hit, forse sarebbe augurabile.

Leggi anche -> Pippo Baudo è scomparso dalla tv, ma dopo 60 anni di lavoro, ecco in…

Trascinato da Scotti su una scivolosa chiglia ortofrutticola, Zerbi ha risposto su Instagram dicendo di avere il peperone bollente…

E non è il caso di indagare oltre.