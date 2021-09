Strano ma vero: questo vecchio paio di scarpe da ginnastica costa come una Ferrari

Spulciando su Ebay si trovano spesso delle belle chicche, oggetti introvabili altrove, ma da qui a definirle “affari” però ce ne passa.

Le scarpe da ginnastica da un po’ non sono più un semplice accessorio sportivo, ma un vero e proprio status symbol. A volte non si capisce neanche perché un certo paio di scarpe arrivi a costare cifre da capogiro. Una volta erano solo scarpe che mettevi a decantare all’aperto per evitarne gli effluvi o che tenevi in casa come deterrente per insetti molesti.

Il mito

Di recente un venditore australiano ha messo in vendita su eBay un paio di Air Jordan 1 Hi del 1985 con la livrea Black/Gold. I giapponesi ne sono subito andati pazzi, ma a lungo è stato più un mito, una sorta di sacro graal delle scarpe, il mio tessssoro dei collezionisti.

Quelli che ne capiscono affermano si tratti di un promo realizzato in massimo trenta paia, ma senza fornire ulteriori indicazioni di reperibilità o di esistenza in vita. Leggenda narra che nacquero nelle fabbriche italiane di cui Nike si è servita per le Air Jordan 2. Ma questa variante alla fine fu cassata.

Il ritrovamento

Ma nel 2017, però, Sneakerfreaker, giornale di settore con velleità da Robert Langdon, rese pubblica la miracolosa scoperta del sancta sanctorum delle sneakers, ovvero le Air Jordan 1 OG Black/Gold Friends&Family. Non solo, ma raccontava come queste, a lungo creduto perdute scarpe, fossero state ritrovate e comprate in un negozio di roba usata per 10 dollari.

L’inserzione

L’annuncio di Ebay recita : Nuovo senza scatola: un articolo nuovo di zecca, non utilizzato e mai indossato (compresi gli articoli fatti a mano) che non è nella confezione originale o potrebbe mancare dei materiali di imballaggio originali (come la scatola o la borsa originale). I tag originali potrebbero non essere attaccati. Ad esempio, rientrano in questa categoria le scarpe nuove (assolutamente prive di segni di usura) che non sono più nella loro scatola originale.

Per coloro che fossero interessati la misura è un 9.5, che corrisponde ad un 43 italiano. Il prezzo è decisamente da collezionisti fanatici, più di 154.000 euro.

E non sono neanche le scarpe di Cenerentola…