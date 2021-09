Alba Parietti si conferma la regina del trash italiano: volgarità e atteggiamento da “camionista”

Una carriera divisa tra televisione e cinema. Alba Parietti è uno dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo italiano. E’ anche una donna senza peli sulla lingua che dice sempre quello che pensa.

La conosciamo, e la apprezziamo anche per questo. Non solo per la sua avvenenza. Non solo per il suo celebre accavallo delle gambe sullo sgabello di “Galagol”. E nemmeno per l’interpretazione “hot” ne “Il Macellaio”. Ma anche per il suo essere sempre sopra le righe sotto il profilo intellettuale.

Alba Parietti: sempre sopra le righe

Una carriera divisa tra televisione e cinema. Alba Parietti è uno dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo italiano. Ha da poco compiuto 60 anni, ma non smette di essere una bellissima donna. E di essere provocante, non solo nell’aspetto fisico. Ma anche nei modi di fare, nelle prese di posizione.

Dal cinema, però, manca dal 1998 con il film “Paparazzi” di Neri Parenti. Tante le sue polemiche televisive. Nota anche per le sue relazioni. Le più famose, quelle con l’attore Franco Oppini, ma, soprattutto, con l’attore Christopher Lambert. Più recentemente, una relazione di circa quattro anni con Cristiano De Andrè, figlio del grande Fabrizio. Per tutti, Faber.

“Infilateli in tutti i buchi”

Come abbiamo detto, Alba è sempre sopra le righe. E ci scherza anche su. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, la showgirl torinese, riprende un post della seguitissima pagina “Trash Italiano”. Lì, veniva ripreso un post della stessa Parietti, che annunciava una partecipazione televisiva con Damiano, leader dei Maneskin. Sotto la foto, ovviamente, si sbizzarriscono tutti i commenti, che, non sempre sono positivi. Fa parte della vita dei vip. Anche di quelli di successo come Parietti e come i Maneskin, che stanno vincendo premi su premi.

E, allora, al messaggio di un utente, “prepariamo i tappi”, Alba risponde da par suo: “Sì, infilateli in tutti i buchi che trovi, uno soprattutto”. La risata è inevitabile. E anche la condivisione da parte di “Trash Italiano”. Ma, come sempre Alba Parietti è ironica e riprende la “polemica” sul proprio profilo Instagram: “Il camionista chic che è in me oggi si è manifestato. Grazie del successo inaspettato della mia risposta. Vedo che non mi perdete mai di vista. E di questo vado fiera”.

Inimitabile Alba.

