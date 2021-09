Francesca Alotta ricomincia a vivere dopo la perdita del figlio, i tradimenti e la lotta contro il cancro

Francesca Alotta non smette di combattere e dopo la sua brutta malattia decide di rimettersi in gioco per dimostrare agli altri e a se stessa che può ancora farcela.

Francesca Alotta nata a Palermo il 1° Gennaio 1968 è una cantante italiana, nonché vincitrice della 42esima edizione del Festival di Sanremo.

Inizia la sua carriera da cantante prendendo parte ad alcuni cori o come seconda voce di molti cantanti, fino all’arrivo sul palco di “Domenica In”.

Nel 1993, l’anno dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo, si ripresenta alla 43esima edizione del Festival con un nuovo singolo, “Un anno di noi”, da cui nascerà l’album che l’ha portata in cima alle classifiche giapponesi e cubane.

Nel 1997 arriva l’opportunità della vita, ovvero quella di duettare con la grande Loredana Bertè in “…e la luna bussò”.

Dopo essere stata lontana per un po’ di tempo dai riflettori, torna nel 2018 e pubblica il brano “Anima sola” in coppia con il cantautore Mauro Pina, vincendo il Premio AFI.

Partecipa al talent show “Ora o mai più” presentando il suo ultimo singolo, per poi approdare nel programma “Tale e Quale Show” nel 2021 condotto da Carlo Conti.

La sfida di Francesca Alotta

Francesca Alotta non ha avuto una carriera proprio rose e fiori, bensì ha dovuto affrontare una battaglia dopo l’altra fino ad arrivare nel programma di Carlo Conti, “Tale e Quale Show”.

Dopo il suo più grande successo “Non amarmi”, non solo la carriera, ma anche la sua vita hanno rischiato di finire in un baratro senza ritorno, ed è proprio in quel momento che doveva fare qualcosa per non vanificare tutti i suoi sforzi.

Viene a conoscenza dei numerosi tradimenti da parte del marito mentre era incinta, ma cosa più grave, dallo stress accumulato subisce un aborto spontaneo, perdendo il bimbo che aveva in grembo.

Con il passare del tempo, le delusioni aumentavano ed allo stress si aggiunse anche una terribile malattia che le sconvolse la vita, un cancro.

Il tumore fortunatamente venne preso e curato in tempo, dando così una seconda possibilità di risollevare un volta per tutte la sua vita frenetica e travagliata.

Prova così a partecipare al programma condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show”, ma fu inizialmente “scartata”. Provando e riprovando, dopo il quinto tentativo, riesce ad entrare a far parte del programma al momento in onda.

“Questo per me è il segno di un cambiamento radicale, una rinascita”, così Francesca Alotta dichiara e spiega l’importanza della sua odierna presenza nel talent show italiano.