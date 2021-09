Giorgia Meloni: il leader di Fratelli d’Italia non rispetta le regole | La gaffe senza precedenti sui social

Fratelli d’Italia, in questi mesi, ha contestato duramente l’operato del Governo presieduto da Mario Draghi. Un po’ su tutto

Ok essere all’opposizione. Ok contestare ogni decisione del Governo. Va bene anche giocare un po’ con la propaganda. Fa tutto parte della politica. Però almeno, in tempo di pandemia, qualche regola basilare, la si può anche seguire…

La crescita di Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia cresce a dismisura nei sondaggi. E, con lei, il suo partito Fratelli d’Italia. Già vicepresidente della Camera dei Deputati, con una lunga militanza in Alleanza Nazionale, Giorgia Meloni è da anni alla guida di Fratelli d’Italia. Partito che sta conducendo a cifre molto importanti in termini di voti.

Sta, in particolare, premiando la scelta di rimanere l’unica forza di opposizione, dopo la caduta del Governo Conte 2 e l’avvento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di Mario Draghi. In quell’occasione, nel grande accordo che ha portato nell’Esecutivo, Pd, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, tutti uniti (o quasi), Meloni ha scelto di rimanere da sola all’opposizione.

“Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati” disse in Parlamento, citando Goethe. Una scelta che sta ripagando in termini di voti.

Ma le regole…

Fratelli d’Italia, in questi mesi, ha contestato duramente l’operato del Governo presieduto da Mario Draghi. Un po’ su tutto. E, in particolare, sulle misure prese per arginare la pandemia da Covid-19. Dalle chiusure degli esercizi commerciali, passando per la campagna vaccinale, fino ad arrivare alla questione Green Pass.

Sui social, Meloni va fortissimo. Ed è proprio dal suo profilo Instagram che ricaviamo un video, anche molto simpatico in cui Giorgia (romana doc) viene accolta calorosamente all’interno di una macelleria romana. Il proprietario “Una simpatica e caratteristica accoglienza al Mercato San Giovanni di Dio” scrive la leader di Fratelli d’Italia nel messaggio di accompagnamento.

Il sottofondo (molto fragoroso), è infatti quello di un classico stornello romano, intonato dal lavoratore della macelleria. Seguono applausi e risate. Tutto molto bello, se non fosse che la leader di Fratelli d’Italia si trova al chiuso e nessuno delle persone inquadrate (lei compresa) indossa una mascherina. Come, invece, la pandemia imporrebbe. Alla fine, anche il saluto con una sincera stretta di mano dopo che l’uomo si porta l’arto alla bocca.

Come dire: ecco come ti “passo” il Covid! Ma non si era detto di salutare toccandosi il pugno o sfiorando i gomiti?