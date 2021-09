Cecilia Rodriguez nuda in camerino | Ignazio Moser si entusiasma per il selfie senza veli

La classe non è acqua, lo stile l’eleganza assoluta appartengono a questa versione minore della più nota Belén. Quando si parla di understatement e buon gusto, la sorellina c’è!

La sorellina di Belén si è guadagnata il suo posto nel mondo. Della sua biografia, declinata in dettaglio sui vari social, mancano solo le immagini radiografiche delle arcate dentali. Lasciata ben presto l’Argentina per raggiungere Milano, la bella Cecilia ha sfoderato tutte le sue conoscenze di marketing per usare al meglio quello che ha.

E che cosa ha?

Doti da entertainer ovviamente! Il suo curriculum è un lungo elenco di partecipazioni ai reality show, per i quali ovviamente ha usato il suo profilo migliore. I maligni, quei burloni di Striscia la notizia, affermano che tali doti siano state amplificate e modellate da gesti precisi di medici costosi: “Naso e seno non hanno superato la prova. Dal confronto sembra che Cecilia abbia dato una bella limatina al naso. Anche il seno ha subito una ritoccatina, è cresciuto. Cecilia a furia di ritoccarsi è sempre più giovane”. E sempre più simile alla sorella Belen.

La strabiliante carriera

Venghino siore e siori. Ecco a voi L’Isola dei famosi (2015) e Grande Fratello VIP (2017). E non finisce qua, suoi biografi indicano come occupazioni della Rodriguez 2: “modella, showgirl, influencer da milioni di follower”. All’interno della casa conosce quello che diventerà il suo attuale compagno, Ignazio Moser.

Ignazio, figlio di quel Moser del record dell’ora, noto per meriti sportivi e per parlare poco, non ha trasmesso le medesime peculiarità al suo virgulto.Come direbbero le nonne, chi si somiglia, si piglia e i due a sguazzare nel trash scollacciato sono assoluti maestri.

Instagram, Instagram delle mie brame chi è la più…

Sui profili Instagram dei suddetti ne sono apparse davvero di tutti i colori, a beneficio di “guardoni e/o invidiosi”. Un susseguirsi di baci con lingue in evidenza, lati b in diverse pose rialzate, evidenziati e zoomati e the last but not the least, immagini di seni falsamente coperti e scoperti ad arte. Questo infatti è l’ultimo post della Rodriguez che suscita nel suo misurato fidanzato un applauso da standing ovation.

La foto sembra essere stata scattata all’interno di un camerino, in cui la “Chechu” si spara il “selfone” solo in slip, peccato non si veda…. il viso.