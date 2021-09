Madame diventa un “Iena” e svela un segreto inconfessabile: “Non sono in vendita..”

La rapper e cantautrice Madame ha svelato i motivi che l’hanno portata a scegliere di farsi identificare con un nome d’arte.

Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, è una delle artiste musicali più in voga dell’ultimo periodo. La sua Marea ha infiammato l’estate le stazioni radiofoniche nel corso dell’estate e la sua nuova Tu Mi Hai Capito, in collaborazione con Sfera Ebbasta, si prospetta essere un altro grande successo.

La giovane rapper e cantautrice, che ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2021 con il brano Voce, è molto seguita anche per le sue idee. E proprio su questo ha puntato il programma Le Iene.

Il noto show di Italia 1, infatti, ha scelto, oltre ad altri volti noti come Elisabetta Canalis, Federica Pellegrini, Sabina Guzzanti, Elodie ed Ornella Vanoni anche Madame come una delle conduttrici della nuova stagione che andrà in onda in questo 2021. In una recente intervista al Corriere della Sera, la rapper vicentina ha raccontato qualcosa sulla sua vita svelando anche i motivi che l’hanno portata a scegliere un nome d’arte.

Madame, svelato il segreto

Il merito alla scelta di un nome d’arte, Madame ha dichiarato: “Francesca non mi piaceva tanto e poi tutti i rapper che seguivo avevano un nome d’arte. Però mi domando se sia giusto che, oltre ai miei dischi, anche la mia persona venga comprata. Ci sono delle tasse sulla fama. Un giorno deciderò se scappare in Tibet”.

La rapper e cantautrice classe 2002 ha poi rivelato dove scrive le sue canzoni: “Le canzoni le scrivo sul telefono. E tutto parte sempre dall’idea di voler dire qualcosa. Da tempo, ad esempio, voglio scrivere una canzone su Lolita di Nabokov ma non ci riesco. Ci avrò provato 15volte, ma nulla… Quel libro è pura poesia, amo l’arte che va oltre, che non è troppo sana. L’arte prescinde dall’artista, i pittori giapponesi non firmano i propri quadri. Tutti gli artisti che amavo e ho incontrato mi sono stati sulle balle. Io stessa sono antipatica. L’artista non deve essere menzionato”.