Ricordate le scarpe della Lidl? Il prezzo è schizzato ancora alle stelle | Scopriamo l’annuncio

Le scarpe della Lidl sono andate a ruba, tanto da diventare introvabili al giorno d’oggi. Uno pseudo venditore si fa beffa dei potenziali acquirenti in modo poco convenzionale, ma sicuramente “simpatico”.

Durante la pandemia, nel Novembre dello scorso 2020, viene presentata una nuova linea di abbigliamento marchiata Lidl, la nota catena di supermercati.

Dalla maglia ai pantaloni, dai calzini alle scarpe. E proprio quest’ultime avrebbero riscosso un successo inaspettato che abbinate ad una coppia di calzini marchiati Lidl, portano il loro valore alle stelle.

Oggi le scarpe sono letteralmente introvabili, cosa che fa salire il loro valore in maniera esponenziale, ma nulla è perduto infatti come già avviene per altri prodotti, la Lidl ha annunciato il ritorno sugli scaffali dei supermercati.

Già nel Maggio 2021, abbiamo assistito ad una seconda ondata della vendita delle scarpe più ricercate d’Europa, riscuotendo un successo 5 volte superiore a quello di Novembre.

Come ben sappiamo la catena europea di supermercati, spesso mette in offerta alcuni pezzi di immenso interesse, tra cui anche la marca di utensili Parkside.

L’annuncio esilarante

Con un prezzo di soli 12,99 euro, dopo una lunga decisione da parte della catena di supermercati Lidl, la produzione delle scarpe e quindi la loro conseguente vendita, sono sempre state limitate.

Questa limitazione ha portato quelle poche persone, che non sono riuscite ad accaparrarsi un paio di scarpe nei 680 punti vendita, a cercarle sul web e su alcuni siti di e-commerce come Amazon e Ebay.

Le ricerche, sempre più frequenti dopo l’ultima ondata del 10 Maggio 2021, si sono soffermate su un articolo di vendita su Ebay, che ha catturato l’attenzione anche dei possessori della ricercatissime scarpe.

L’articolo in questione ha donato ai possessori delle scarpe un “falso” guadagno, che stando al prezzo pubblicato, costerebbero come 5 Ferrari.

La vendita delle scarpe però non va a buon fine, infatti ogni persona o eventuale compratore che legge la descrizione e poi il prezzo dell’annuncio scopre che il venditore ha voglia di scherzare per “umiliare” gli eventuali acquirenti. A partire dal prezzo: Un milione di euro!

Nella descrizione dell’annuncio c’è scritto:

“Scarpe per idioti celebrolesi – Sneakers LIDL collection limited

Tutte le numerazioni disponibili, in formato binario, cartesiano ed in sottomultipli di C

Scomode come indossare ai piedi due ferri da stiro

Colorazione gradevole a prova di daltonico ed, a volte, anche per cecità totale

La condizione “Nuovo con scatola”

In abbinato (omaggio all’interno della scatola) chiavi per il paradiso e sale da cucina da disciogliere in acqua (prelevato direttamente dagli acquitrini di Atlantide)

Astenersi perditempo, affaristi e persone dotate di Q.I. >1

N.B. il prezzo è da definirsi per singola scarpa

Il venditore voleva semplicemente beffeggiare e prendere in giro i possessori o i pochi che ne vanno alla ricerca. Come si dice in questi casi: poveri noi….