Avete presente il peluche con gli “occhioni”? Ce n’è uno che costa come una villa di lusso | Ecco quale

L’orsacchiotto di peluche più costoso al mondo creato dalla Ty è in vendita, l’unico ostacolo che può fermare il suo acquisto è il prezzo. Chi si aggiudicherà quest’oggetto unico che costa quanto un villa di lusso?

La Ty è un’azienda multinazionale che produce e commercializza pupazzi di tutti i tipi, dalla Disney ad un semplicissimo orsacchiotto.

Con sede in Oak Brook in Illinois, è stata fondata nel 1986 da Ty Warner, un imprenditore americano che gestisce in completa autonomia la produzione e la vendita dei suoi peluche.

E’ una delle prime aziende ad aver usufruito di un sito web per pubblicizzare ed ampliare la sua area di mercato, ancora oggi in crescita.

I Beanie Babies sono la linea di peluche più diffusa e venduta dell’azienda; forniti di un piccolo cartellino dove all’interno è presente una poesia che potrete leggere ed immaginare assieme ai vostri figli.

Quel cartellino, però, nei primi anni della produzione della linea di peluche è stato fondamentale in quanto l’utilizzo di internet era limitato e non tutti avevano visitato il sito web dell’azienda, inserendo così un URL per consentire al possessore del peluche di scoprire novità ed esplorare tutta la linea grazie al sito web.

L’orsetto più costoso del mondo

Tanti dei prodotti della linea dei peluche, vennero utilizzati per accumulare denaro per alcune raccolte fondi di beneficienza.

I guadagni devoluti completamente ad associazioni per la ricerca contro il cancro al seno, o il salvataggio di un cavallo, hanno donato un vero e proprio valore aggiunto all’azienda.

L’orsetto ad oggi ritenuto il peluche più costoso del mondo, è stato creato in onore di Lady Diana, la principessa del Galles, 2 mesi dopo la sua improvvisa morte nel 1997.

Princess Diana Beanie Baby, così si chiama l’orsacchiotto, inizialmente venduto a pochi dollari, aveva l’obiettivo di arricchire il fondo di commemorazione di Lady D, il Diana.

Ad oggi di questi piccoli peluche ne sono rimasti pochissimi, vista la produzione limitata, e i pochi esemplari che si trovano costano come una villa.

A 24 anni dalla scomparsa di Lady Diana i peluche che portano il suo nome, hanno assunto un valore impensabile e 3 esemplari sono attualmente in vendita su Ebay.

Il fantastico pacchetto composto da 3 orsetti “Princess Diana Beanie Baby” è in vendita al prezzo di 275.000 sterline, circa 320.000 euro aggiudicandosi il primo posto degli orsetti più costosi al mondo.

Possiamo riconoscere l’autenticità dei peluche grazie alla piccola rosa bianca sulla parte destra del petto, e dall’esclusivo cartellino nella quale c’è scritta una poesia:

Like an angel, she came from heaven above

She shared her compassion, her pain, her love

She only stayed with us long enough to teach

The world to share, to give, to reach