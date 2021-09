Cristiano Ronaldo da record: quello che tocca diventa oro | La foto che costa come una casa

Trasferimenti milionari, stipendi da urlo ma non solo. Per Cristiano Ronaldo è da record anche il prezzo di una sua figurina.

Dopo tre anni in Italia, con indosso la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Bel Paese per tornare in Inghilterra, lì dove è diventato grandissimo: al Manchester United. E il suo apporto con la casacca dei Red Devils si è subito fatto sentire in campo, con tre reti segnate in tre partite, ma anche fuori. Appena ufficializzato il suo numero 7, le maglie del cinque volte Pallone d’oro sono andate a ruba facendo registrare numeri da capogiro.

In pochissimi giorni, infatti, le vendite delle maglie di Cristiano Ronaldo hanno raggiunto i 187,1 milioni di sterline. Cifre che hanno fatto dimenticare anche il passaggio al PSG del rivale di sempre Leo Messi, che si era fermato a quota 103,8 milioni di sterline. Ma il fuoriclasse portoghese fa segnare numeri da capogiri anche voltando la sguardo al passato, tornando indietro nel tempo a quando militava nello Sporting Lisbona.

Leggi anche >>> Strano ma vero: questo vecchio paio di scarpe da ginnastica costa come una Ferrari

Cristiano Ronaldo, su Ebay la figurina da collezione

Leggi anche >>> Ibrahimovic sempre più spavaldo “beffeggia” i colleghi: “gli scarpini? No, ..i piedi fanno la differenza…”

Spulciando gli annunci su Ebay, infatti, si può trovare l’annuncio su una card raffigurante proprio Ronaldo ai tempi dello Sporting Lisbona. Una carta della serie Panini Mega Craques 2002-2003, in cui il talento portoghese viene definito come una “giovane promessa” nella figurina numero #137. Promesse poi ampiamente mantenute, con il calciatore diventato tra i migliori al mondo e della storia.

Ma a rendere speciale la card di Cristiano Ronaldo è il prezzo. L’inserzione riporta la considerevole cifra di 149.999 euro. Costo elevatissimo che lascia intendere la rarità della card. “Impossibile trovare questa carda in condizioni migliori”, recita l’annuncio su Ebay. Ci sarà ora qualche cultore e collezionista di figurine, o grande appassionato di Ronaldo, pronto a spendere tale somma per portarsi a casa questo pezzo unico?