Mara Venier: la sua casa al centro di Roma è gigante ed ha una vista mozzafiato – Foto

Vanta una lunga carriera nella televisione italiana. Soprattutto in “Mamma Rai”. Tra cui, soprattutto, “Domenica In”.

Hai capito la Mara nazionale? Che Mara Venier sia uno dei volti più noti e apprezzati della televisione italiana, è fuor di dubbio. Che abbia una lunghissima carriera alle spalle e tuttora in corso, anche. Ma non ci saremmo mai aspettati di “entrare” nella sua lussuosissima casa nel cuore di Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier non ci sta all’abbandono da parte dell’amica: Non doveva andare via..

La Mara nazionale

Chi non la conosce? Attrice, soprattutto negli anni tra gli anni ’70 e ’80. Tra i film in cui ha recitato, “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi, “Night Club” di Sergio Corbucci, “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loy.

Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997 e una più breve con l’attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Vanta una lunga carriera nella televisione italiana. Soprattutto in “Mamma Rai”. Tra cui, soprattutto, “Domenica In”. Nel corso della sua carriera, Mara Venier, pur essendo una bellissima donna, è riuscita ad assumere un carattere familiare per gli italiani. Che, ormai, la considerano come “una di casa”.

La grande bellezza

A proposito di case. Veneziana doc, ma da tempo trasferitasi a Roma per lavoro. I social ci mostrano, di tanto in tanto, la sua bellissima casa ubicata nel cuore della Capitale. Un attico da far paura. Oltre 200 metri quadrati. Grazie, soprattutto, a un salone ampio e luminoso.

Mara si mostra spesso sui social alle prese con i fornelli nella sua bellissima cucina di marmo bianco e grigio. Ma il pezzo forte è invece il terrazzo con vista. Dall’attico di Mara Venier è infatti possibile vedere a un tiro di schioppo alcune delle bellezze più immense di Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier: Tradita il giorno del matrimonio

Dalla Cupola di San Pietro all’Altare della Patria. E Mara, spesso, non perde occasione di immortalare Roma, magari al tramonto. Che invidia!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier, dopo gli insulti agli haters passa ai fatti: Andrà bene questo?