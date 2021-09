Darghi cancella i debiti degli italiani: al via il maxi condono fiscale | Ecco come funziona

Le date per l’agognata cancellazione del debito sono vicine. Ecco chi ha diritto e come aderire alla misura governativa.

La buona notizia che un po’ tutti attendevano. Partirà in queste settimane il maxi-condono fiscale che coinvolgerà, di fatto, tutti gli italiani. Un gran bel risparmio per chi aveva qualche pendenza con il Fisco e non era in grado di saldare debito. Anche a causa dei problemi causati dalla pandemia da Coronavirus.

Le date

Il condono riguarda le cartelle fiscali non ancora riscosse e contestate fino al 2010 dall’Agenzia delle Entrate. A essere interessati saranno migliaia e migliaia di italiani. A partire dal prossimo 31 ottobre saranno stralciate le cartelle.

Per capire se si rientra o meno nelle categorie che potranno beneficiare di tale corposo taglio, invitiamo a leggere la circolare n. 11/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate ed emanata d’intesa con Agenzia entrate-Riscossione. Tutto è possibile grazie a quanto disposto dal “Decreto Sostegni Bis”, varato da Governo presieduto da Mario Draghi.

Chi può accedere alla misura

In particolare, il 31 ottobre 2021 saranno stralciati i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Tutto ciò avverrà automaticamente.

La soglia di 5 mila euro va calcolata in relazione agli importi dei singoli carichi. Possono accedere allo Stralcio le persone fisiche che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30 mila euro e gli enti che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Il contribuente potrà consultare direttamente la propria situazione debitoria per apprendere, in tempo reale, l’effettiva cancellazione del debito. Sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare i documenti che spiegano se si può o meno accedere alla rottamazione delle cartelle.