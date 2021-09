Lorella Cuccarini: la terribile malattia che ha condiviso con Pippo Baudo e le ha “stroncato” la carriera

C’è un motivo per la minore presenza sugli schermi di Lorella. La dura lotta della showgirl, oggi 56enne.

Negli anni ’80 e ’90, le sue gambe erano tra le più famose e apprezzate del mondo della televisione italiana. Conduttrice di numerosi programmi di successo, non disdegnava balletti e coreografie, che l’hanno fatta apprezzare dal grande pubblico. Oggi Lorella Cuccarini è una bellissima donna matura, che può guardare il passato senza rimpianti. Nonostante ci sia nella sua vita anche tanta sofferenza.

Lorella Cuccarini: la carriera

Oggi 56enne, Lorella Cuccarini è una delle tantissime “scoperte” del grande Pippo Baudo. Lei, però, è stata molto brava a sfruttare l’occasione, dimostrando grandi capacità in svariati campi. Dalla conduzione al ballo, fino alla produzione di canzoni. Uno dei suoi più grandi successi è “La notte vola”, cantata ancora oggi a distanza di diversi lustri.

Quanto alla televisione, non si contano le trasmissioni di enorme successo. Da “Buona Domenica”, all’edizione del 1993 del Festival di Sanremo. In tutti gli show presentati ha sempre dimostrato grande capacità nel ballo, diventando anche un sex symbol per quegli anni. Pur senza mai scadere nel volgare e nel classico cliché della femme fatale.

La malattia

La sua carriera televisiva in grande ascesa è stata però frenata da un gravissimo male. Nel 2002, infatti, Lorella Cuccarini scopre di avere un cancro alla tiroide. Un male che inizialmente fa temere il peggio e che la allontana dagli schermi.

Proprio gli anni della malattia coincidono, infatti, con l’assenza dalla televisione di Lorella. Drammatico il modo in cui la showgirl se ne è accorta. Con dimagrimento eccessivo e uno stato psicofisico molto fragile. Oggi Lorella è riuscita a sconfiggere il male, procedendo, però, in maniera drastica. Ha subito un intervento di asportazione della ghiandola.

Il peggio sembra essere alle spalle. Ma il cambiamento della vita della showgirl è radicale. Con la necessità di portare avanti una esistenza senza grandi sforzi e una dieta molto rigida. Tutto quasi incompatibile con la verve che l’ha sempre contraddistinta in televisione.

Lorella fu “scoperta” dal grande Pippo Baudo, e con lui ha condiviso la stessa tremenda malattia, infatti anche il Pippo Nazionale ebbe un tumore alla tiroide che riuscì a sconfiggere grazie ad una cura all’epoca sperimentale.