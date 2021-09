Fedez e Chiara Ferragni: due cuori, due bambini e una “capanna”. Insomma, la loro casa è una reggia

I due personaggi più cliccati e chiacchierati del momento suscitano le invidie di molti. Belli e di successo guardano tutti dall’alto in basso…

C’è davvero poco che si possa dire della coppia Fedez-Ferragni che loro stessi non abbiano già reso noto e documentato tramite post e stories.

Figlia di un dentista e di una scrittrice, Chiara Ferragni nasce a Cremona nel 1989. Nel 2009 crea il suo blog The Blonde Salad. Il resto è sotto gli occhi di tutti: sarà giudice ospite di Project Runway, appare sulla copertina di Vogue Spagna, è global ambassador di Pantene, si presta a diventare una Barbie per Mattel.

Nel 2017 Forbes la nomina come «l’influencer di moda più importante al mondo».

Fedez, alias Federico Leonardo Lucia, nasce a Milano, ma cresce nell’Hinterland milanese, a Buccinasco. Il suo primo lavoro è del 2007, l’EP Pat-a-Cake. Ma è nel 2013 che raggiunge il grande successo con Sig. Brainwash – L’arte di accontentare , che sarà tre volte disco di platino.

La coppia ha anche due bambini e va da sè che una famiglia con pargoli ha bisogno di spazio.

Le case

La happy family vive a Milano nel quartiere Citylife. CityLife si distingue dal resto di Milano per la zona pedonale più grande della città, le auto possono circolare solo nei piani interrati, dove sono anche i parcheggi.

Il nuovo quartiere è ubicato nell’area ex-Fiera, spostata a Rho-Pero ed è ben collegato grazie alla MM5.

Ovviamente i Ferragnez occupano l’attico (sia mai dovessero sentire l’inquilino di sopra che cammina con gli zoccoli..) suddiviso in due piani per una superficie che supera agevolmente i 270 mq. Le enormi vetrate (chi le pulirà?) rendono l’attico estremamente luminoso.

Una piccola curiosità, il secondo piano è dedicato esclusivamente alla cabina (cabina??????) armadio della signora Ferragni, quando si dice: non so cosa mettermi…

Con l’allargamento della famiglia, i due però hanno pensato ad una casa più grande. E’ la stessa influencer a rivelarlo: “Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto (ndr 10.000 euro al mese). Finalmente abbiamo trovato la nostra casa dei sogni. La stiamo costruendo, la stiamo pianificando tutta. Sono super contenta perché adoro l’arredamento. Sono appassionata di design e non vedo l’ora di costruire il nostro nido. Si tratta di un appartamento, come piace a noi. Lo stanno costruendo adesso. I nostri piani ancora non li hanno costruiti. Dovrebbe essere pronta a metà del 2022, tra l’estate e settembre. C’è tempo per organizzarla tutta al meglio”

Il nuovo nido d’amore sarebbe un attico in costruzione nella parte sud di CityLife di Generali Re.

Ma perché sempre l’attico? Per guardare tutti dall’alto in basso? Ma no, certo. Per ripetere una delle scene più amate del film Pretty Woman, quando Vivian chiede ad Edward come mai non esce sulla terrazza dell’attico: “Io sto alla tua parola… non ci vado là fuori.” “E perché non vai là fuori?” “Soffro di vertigini.” “Davvero? E allora perché hai preso l’attico?” “Perché è il massimo. Ho cercato in giro attici al primo piano, non se ne trova uno.”